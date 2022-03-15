تارودانت تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة

2022-03-15 / 11:11 صباحًا
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الإثنين إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء:

-تارودانت : 26 ملم – أكادير انزكان: 23 ملم

– إفران، الجديدة: 22 ملم

– أكادير المسيرة، كلميم: 21 ملم

– تزنيت، سيدي إفني: 19 ملم

– أسفي، سيدي سليمان: 17 ملم

– تطوان: 16 ملم

-العرائش، القنيطرة، المحمدية : 14 ملم

– بني ملال : 13 ملم

– شفشاون، الرباط سلا، خريبكة: 12 ملم

– سطات : 11 ملم -مكناس، الصويرة الميناء: 10 ملمترات

– الصويرة المطار: 9 ملمترات – النواصر : 8 ملمترات

– بنسليمان : 7 ملتمرات

– طنجة، الدار البيضاء، فاس : 6 ملمترات

– مراكش، ميدلت، الرشيدية : 4 ملمترات

– طانطان : 3 ملمترات

– تيط مليل : ملمتران

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