تارودانت تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الإثنين إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء:
-تارودانت : 26 ملم – أكادير انزكان: 23 ملم
– إفران، الجديدة: 22 ملم
– أكادير المسيرة، كلميم: 21 ملم
– تزنيت، سيدي إفني: 19 ملم
– أسفي، سيدي سليمان: 17 ملم
– تطوان: 16 ملم
-العرائش، القنيطرة، المحمدية : 14 ملم
– بني ملال : 13 ملم
– شفشاون، الرباط سلا، خريبكة: 12 ملم
– سطات : 11 ملم -مكناس، الصويرة الميناء: 10 ملمترات
– الصويرة المطار: 9 ملمترات – النواصر : 8 ملمترات
– بنسليمان : 7 ملتمرات
– طنجة، الدار البيضاء، فاس : 6 ملمترات
– مراكش، ميدلت، الرشيدية : 4 ملمترات
– طانطان : 3 ملمترات
– تيط مليل : ملمتران
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