المغاربة المطرودون من الجزائر يطالبون بالتعويض وجبر الضرر
تم يوم أمس الاثنين بالرباط تنظيم لقاء تواصلي حول المغاربة المطرودين بشكل قسري من الجزائر عام 1975، من أجل التعريف بقضيتهم لدى المجتمع الدولي.
وطالب المشاركون، في هذا اللقاء ، الذي نظم بشراكة بين المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والتجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975، الجزائر بجبر الضرر وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم وبذويهم جراء هذا التهجير الشنيع.
وتم بهذه المناسبة تسليط الضوء على المأساة التي تعرض لها 350 ألف مغربي، لدى ترحيلهم يوم عيد الأضحى المبارك الموافق للسابع والعشرين من شهر دجنبر من سنة 1975، تاركين أحبابهم وجيرانهم وممتلكاتهم، ليجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها على الحدود الشرقية للمغرب.
كما تم، خلال هذا اللقاء الذي حضره مجموعة من ضحايا الطرد الجزائري التعسفي، تقديم المذكرة الترافعية حول ملف المغاربة المطرودين، للفرق النيابية، علاوة على توقيع النسخة العربية لكتاب « رحلة ذهاب بلا إياب »، لمحمد الشرفاوي، رئيس التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975، والذي يتناول فيه معاناته وآلاف العائلات المطرودة من الجزائر في ذاك اليوم المشؤوم. ويتألف هذا الاصدار من 12 فصلا مفعما بالشخوص وبأحداث يصعب نسيانها.
وقال محمد الشرفاوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن لقاء اليوم هو « لقاء ضد النسيان »، من أجل تجميع الوثائق والأدلة وتقديمها إلى محكمة العدل الدولية »، محملا النظام الجزائري مسؤولية المعاناة التي تعرض لها مئات الآلاف من المغاربة وقتذاك، جراء التهجير « القسري اللاإنساني ».
ووصف شناعة عملية ترحيل المغاربة تلك، قائلا « قام النظام الجزائري باقتحام البيوت بكل وحشية وأخرجوا الأطفال والشيوخ والنساء من ديارهم، و منهم من كان نائما »، كاشفا أن إحياء الذاكرة أمر لا محيد عنه، وذلك عن طريق التأليف.
كما استحضر عملية اقتياد الآلاف من النساء والرجال والأطفال والمسنين، وحتى ذوي الإحتياجات الخاصة صوب الحدود المغربية.
وخلص الشرفاوي إلى أن الجزائر قد قامت بإتيان « جرم شنيع، مكتمل الأركان، فالجريمة الأولى تتعلق بالطرد القسري، أما الثانية فتتمثل في نسيان وإهمال تلك الأحداث »، داعيا إلى التعريف بهذه القضية لدى المجتمع الدولي.
وعرف اللقاء توقيع على اتفاقية تعاون بين المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والتجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975.
17 تعليقات
يجب ادانة هذا العمل الارهابي الذي قامبه المسؤولين الجزائيين وتعويض كل الضحايا والمطرودين ورد الاعتبار اليهم لانهم افنوا حياتهم معهم..
لا تزيدو تزرعو الحقد والكره بين إخوان واشقاء مغاربة وجزايرين دائما المواقف الجميلة لا تذكر هذا شعب محتاج للوحدة وتفاهم وحسن جوار لا للفتنة..
هذا موضوع اخر تشردت عائلات بسبب افكار رجعية اناس فقدت مسكنها وعملها وكل شئ وطرد مذلولا اين العروبة واين الذين يتبجحون بالاسلام حسبي الله ونعم الوكيل..
العدالة الدولية هي الحل و لا شيء آخر سوى العدالة الدولية و ما على الدولة سوى مساعدة مواطنيها هؤلاء بتحمل مسؤولية إعداد ملف كامل للقضية، و إنتداب محامين محنكين للمرافقة نيابة عن الضحايا…
إن لم تكن مع الحق فلا تصفق للباطل المشكل هو استلائكم عن ممتلكاتهم ومنازلهم وأموالهم وهذا حرام، وأتمنى أن تنال نصيبك من هذا الموقف يوم القيامة
يجب على المحكمة الدولية التدخل وان تنصف المتضررين الذين طردوا تعسفا وتركوا منازلهم واملاكهم وعند ربكم تختصمون..
يجب مواصلة هذا الملف الحساس الى جهات حقوقية دولية، وان يرفعو صوتهم وقضيتهم العادلة يجب ان تحظى باهتمام دولي..
هده جريمة كبرى ضد الانسانية من بين الجراءم الارهابية التي ارتكبها النظام الجزائري المجرم ومازال يرتكبها في حق اخواننا المحتجزين في تندوف.يجب عدم السكوت على هده الجراءم ويجب فضح هدا النظام الجزائري الارهابي أمام العالم.
الذين طردوا جلهم من الناس البسطاء، كان على السلطات الجزائرية آنذاك أن تتفادى هذا القرار اللإنساني و اللاخلاقي وان تتعامل معهم كباقي سكانها لان لا ذنب لهم في ماجرى.
الحكومة المغربية هي التي تتحمل مسؤولية هذا الملف فمن الواجب عليها تحريك المسطرة القضائية الدولية لتعويض المواطنين المطرودين ظلما و عدوانا فالقانون الدولي على الجميع..
الصراحة هذا عمل شنيع وفضيع سيبقى في الذاكرة على مرور الزمن ليس الطرد فقط انما الاستلاء واصدار ممتلكاتهم..
العدالة الدولية هيا الحل.لن ننسى قضية المغاربة المطرودين من الجزاءر ،بدون مراعاة حقوق الانسان،او تربية الاسلام.هؤلاء كلنا هؤلاء المغاربة.الله الوطن الملك
ستظل لعنة المغاربة المطرودين من الجزائر ظلما وعدوانا تطارد المقبور الهواري بومديان في قبره الى يوم العرض الاكبر امام الله جلا جلاله…
دعوة المظلومين ليس بينها وبين الله حجاب. طرد آلاف الأشخاص في صباح العيد الاضحى ذكرى سوداء ستظل في تاريخ المغرب والمغاربة ورميهم بلا رحمة وجردهم من ممتلكاتهم..
لعنة المغاربة الذين طردوا وسرقت لهم اموالهم واراضيهم الى غد حيث هناك يقام العدل . وعند ربكم تختصمون..
ارجعوا و توبوا الى الله ان الدي فرق بين الامهات و الازواج و الابناء في يوم كبير عند الله عيد الاضحى و شردهم و رماهم في الحدود بدون اكل ولا شرب مادا ينتظر من عند الحق سبحانه الموت بلا شهادة و ماواه جهنم عبرة لاولي الالباب ..
ما علينا قوله حسبي الله ونعم الوكيل فيهم..