الرئيس الأوكراني ل”الجنود الروس”: “أعطيكم فرصة للبقاء على قيد الحياة”

هبة بريس - وكالات

نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، مقطع فيديو عبر تطبيق “تلغرام”، خاطب فيه الجنود الروس المشاركين في غزو أوكرانيا، عارضا عليهم ما وصفها بـ”الفرصة”.

وقال زيلينسكي للجنود الروس: “استمعوا إلي بعناية شديدة، لقد فهمتم كل شيء لن تأخذوا أي شيء من أوكرانيا، سوف تقضوا على الكثير من الأرواح ولكنكم ستقضون على حياتكم كذلك”. وأضاف: “لكن لماذا تموتون؟ لأجل ماذا؟ أعلم أنكم تريدون البقاء على قيد الحياة”.

وأوضح زيلينسكي أن السلطات الأوكرانية تستمع لاعتراضات الجنود الروس خلال محادثاتهم، وقال: “نسمع ما تفكرون به حقًا حول هذه الحرب العبثية، وحول هذا العار، وحول حالتكم، وكلامكم مع بعضكم البعض ومع عائلاتكم، نسمع كل شيء، ونستخلص النتائج. نحن نعرفكم”.

وعرض الرئيس الأوكراني على الجنود الروس ما وصفها بـ”الفرصة”، وقال زيلينسكي: “بالنيابة عن الشعب الأوكراني، أعطيكم فرصة، فرصة للبقاء على قيد الحياة، إذا استسلمتم لقواتنا، فسوف نعاملكم بالطريقة التي يُفترض أن يعامل بها الناس بشكل لائق، اختاروا”.

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