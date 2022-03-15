المجلس الأعلى للحسابات يكشف خروقات مشاريع الدار البيضاء
كشف تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات عن عدد من الخروقات التي همت الاتفاقيات الموقعة و المشاريع المنجزة و كذا تلك التي هي في طور الإنجاز بمدينة الدار البيضاء.
و في هذا الصدد، أكد تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن مجموعة من المشاريع بجهة الدار البيضاء سطات تعرف صعوبات في التنفيذ أو الاستغلال.
مجموع هاته المشاريع وفق ذات التقرير وصل لرقم 260، منها 159 مشروعا يعرف صعوبات على مستوى تنفيذ الأشغال و 101 مشروعا يعرق عراقيل على مستوى الاستغلال.
كما كشف تقرير المجلس السالف الذكر أن هناك اختلالات على مستوى بعض الاتفاقيات الموقعة و التي تظل مبهمة، حيث لم يتم تحديد تكلفة البرنامج على مستوى اتفاقيتين إطار.
الاتفاقية الأولى وفق التقرير تتعلق بتوحيد وملاءمة المعايير بمحيط توزيع الخدمات المتعلقة بالماء والكهرباء والتطهير السائل داخل المجال الترابي لجهة الدار البيضاء الكبرى، أما الثانية فتخص إعادة التهيئة وحماية تراث مدينة الدار البيضاء.
2 تعليقات
بالقانون و الشرطة وو العدالة الاجتماعية وو تفضح ترهاة السرقة و النصب و الاحتيال و السحرة .فكيف للمواطن تبرير الجريمة في مثل هاته المواد
وهل يضع المجلس الاعلى للحسابات يد على الاختلالات القانونية خاصة قانون التعمير بولاية وجدة والتي بنت ملعا للقرب على عقار الاغيار الملكية مشتركة لساكنة حي الزهور طريق جرادة جماعة وجدة مستغلة نفوذها وشطط سلطتها ومستعملة المال العام في إطار التنمية البشرية