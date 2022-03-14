Police stand at a check point as refugees by cars from Ukraine, wait to enter Ubla, eastern Slovakia, on the border with Ukraine, on Wednesday, March 2, 2022. While the fighting raged, so did the humanitarian toll, hundred of thousands people have fled Ukraine. (AP Photo/Darko Vojinovic)

سلوفاكيا تطرد ثلاثة دبلوماسيين روس

2022-03-14 / 10:31 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

قررت سلوفاكيا، الاثنين، طرد ثلاثة دبلوماسيين روس “لنشاطهم المخالف لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية.

ووفق صحيفة “دينيك ان” اليومية، أوقفت الشرطة أيضا ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في قيامهم بالتجسس لصالح روسيا، هم موظف بوزارة الدفاع وموظف في الاستخبارات وشخص مرتبط بموقع لنشر أخبار زائفة حجبته السلطات السلوفاكية مؤخرا.

وجاء في بيان للخارجية أنه “بناء على تقدير لأجهزة الاستخبارات السلوفاكية، قررت جمهورية سلوفاكيا اليوم طرد ثلاثة موظفين من سفارة روسيا الاتحادية لنشاطهم المخالف لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”، من دون أن تقدم أي تفاصيل إضافية عن رتبة الدبلوماسيين المعنيين أو المخالفات المنسوبة لهم.

وغالبا ما تحيل البيانات الدبلوماسية على انتهاك اتفاقية فيينا للإشارة إلى أنشطة التجسس.

وطلب من الدبلوماسيين مغادرة الأراضي السلوفاكية في غضون 72 ساعة.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان مقتضب إن “هذا الإجراء الذي لا أساس له لن يمر دون رد”، وفق ما أوردت وكالات أنباء روسية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تحطم طائرة طبيعتها مجهولة شمال رومانيا

تحطم طائرة طبيعتها مجهولة شمال رومانيا

2022-03-14 / 11:04 مساءً
Photo of برلمان بيرو يطلق إجراءات عزل رئيس البلاد

برلمان بيرو يطلق إجراءات عزل رئيس البلاد

2022-03-14 / 9:51 مساءً
Photo of ستكون هناك عواقب”..الولايات المتحدة تحذر الصين من مساعدة روسيا”

ستكون هناك عواقب”..الولايات المتحدة تحذر الصين من مساعدة روسيا”

2022-03-14 / 9:18 مساءً
Photo of رئيس قبرص يتعهد بظروف “أكثر إنسانية” في مخيم للمهاجرين

رئيس قبرص يتعهد بظروف “أكثر إنسانية” في مخيم للمهاجرين

2022-03-14 / 8:44 مساءً
Photo of الاتحاد الأوروبي يتبنّى الحزمة الرابعة من العقوبات ضد روسيا

الاتحاد الأوروبي يتبنّى الحزمة الرابعة من العقوبات ضد روسيا

2022-03-14 / 8:17 مساءً
Photo of هل يريد بوتين تغيير النظام في أوكرانيا ..رئيس فنلندا يجيب

هل يريد بوتين تغيير النظام في أوكرانيا ..رئيس فنلندا…

2022-03-14 / 7:31 مساءً
Photo of بيان أممي بشأن عمليات “قطع الروؤس” الجماعية في السعودية

بيان أممي بشأن عمليات “قطع الروؤس” الجماعية في السعودية

2022-03-14 / 7:19 مساءً
Photo of أول إشارة روسية على التعثر في أوكرانيا

أول إشارة روسية على التعثر في أوكرانيا

2022-03-14 / 6:15 مساءً
Photo of أردوغان: سنواصل بذل جهودنا لوقف دائم لإطلاق النار في أوكرانيا

أردوغان: سنواصل بذل جهودنا لوقف دائم لإطلاق النار في…

2022-03-14 / 5:47 مساءً
Photo of عبر قنوات سرية.. واشنطن ترسل شحنات صواريخ إلى أوكرانيا

عبر قنوات سرية.. واشنطن ترسل شحنات صواريخ إلى أوكرانيا

2022-03-14 / 4:40 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق