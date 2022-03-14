سلوفاكيا تطرد ثلاثة دبلوماسيين روس

هبة بريس _ وكالات

قررت سلوفاكيا، الاثنين، طرد ثلاثة دبلوماسيين روس “لنشاطهم المخالف لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية.

ووفق صحيفة “دينيك ان” اليومية، أوقفت الشرطة أيضا ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في قيامهم بالتجسس لصالح روسيا، هم موظف بوزارة الدفاع وموظف في الاستخبارات وشخص مرتبط بموقع لنشر أخبار زائفة حجبته السلطات السلوفاكية مؤخرا.

وجاء في بيان للخارجية أنه “بناء على تقدير لأجهزة الاستخبارات السلوفاكية، قررت جمهورية سلوفاكيا اليوم طرد ثلاثة موظفين من سفارة روسيا الاتحادية لنشاطهم المخالف لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”، من دون أن تقدم أي تفاصيل إضافية عن رتبة الدبلوماسيين المعنيين أو المخالفات المنسوبة لهم.

وغالبا ما تحيل البيانات الدبلوماسية على انتهاك اتفاقية فيينا للإشارة إلى أنشطة التجسس.

وطلب من الدبلوماسيين مغادرة الأراضي السلوفاكية في غضون 72 ساعة.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان مقتضب إن “هذا الإجراء الذي لا أساس له لن يمر دون رد”، وفق ما أوردت وكالات أنباء روسية.

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