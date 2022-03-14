برلمان بيرو يطلق إجراءات عزل رئيس البلاد

2022-03-14 / 9:51 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

صوت الكونغرس البيروفي الاثنين لصالح إطلاق إجراءات عزل رئيس البلاد بيدرو كاستيلو عن السلطة.

وقالت الهيئة التشريعية: “صوت 76 عضوا بالتأييد فيما عارض القرار 41 عضوا وامتناع واحد، على مبادرة إعلان رئيس الجمهورية بيدرو كاستيلو، غير كفء أخلاقيا”.

من جهتها، ذكرت محطة راديو “RPP” المحلية، أنه “من المقرر مناقشة قضية عزل رئيس الدولة من السلطة في 28 مارس الجاري”.

وتم تقديم طلب استقالة رئيس بيرو على خلفية أزمة سياسية، إذ تغيرت ثلاث وزارات في البلاد منذ أن تولى رئيس الدولة منصبه في يوليو من العام الماضي.

بدوره، اتهم رئيس الوزراء الحالي أنيبال توريس فاسكويز في فبراير الماضي، أعضاء المعارضة في البرلمان بالتآمر للإطاحة بالرئيس كاستيلو.

وأشار إلى أن “الأشخاص الدين يقفون وراء الجهود المبذولة لزعزعة الوضع السياسي في البلاد هم أولئك الذين ما زالوا غير قادرين على قبول نتائج الانتخابات الرئاسي

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تحطم طائرة طبيعتها مجهولة شمال رومانيا

تحطم طائرة طبيعتها مجهولة شمال رومانيا

2022-03-14 / 11:04 مساءً
Photo of سلوفاكيا تطرد ثلاثة دبلوماسيين روس

سلوفاكيا تطرد ثلاثة دبلوماسيين روس

2022-03-14 / 10:31 مساءً
Photo of ستكون هناك عواقب”..الولايات المتحدة تحذر الصين من مساعدة روسيا”

ستكون هناك عواقب”..الولايات المتحدة تحذر الصين من مساعدة روسيا”

2022-03-14 / 9:18 مساءً
Photo of رئيس قبرص يتعهد بظروف “أكثر إنسانية” في مخيم للمهاجرين

رئيس قبرص يتعهد بظروف “أكثر إنسانية” في مخيم للمهاجرين

2022-03-14 / 8:44 مساءً
Photo of الاتحاد الأوروبي يتبنّى الحزمة الرابعة من العقوبات ضد روسيا

الاتحاد الأوروبي يتبنّى الحزمة الرابعة من العقوبات ضد روسيا

2022-03-14 / 8:17 مساءً
Photo of هل يريد بوتين تغيير النظام في أوكرانيا ..رئيس فنلندا يجيب

هل يريد بوتين تغيير النظام في أوكرانيا ..رئيس فنلندا…

2022-03-14 / 7:31 مساءً
Photo of بيان أممي بشأن عمليات “قطع الروؤس” الجماعية في السعودية

بيان أممي بشأن عمليات “قطع الروؤس” الجماعية في السعودية

2022-03-14 / 7:19 مساءً
Photo of أول إشارة روسية على التعثر في أوكرانيا

أول إشارة روسية على التعثر في أوكرانيا

2022-03-14 / 6:15 مساءً
Photo of أردوغان: سنواصل بذل جهودنا لوقف دائم لإطلاق النار في أوكرانيا

أردوغان: سنواصل بذل جهودنا لوقف دائم لإطلاق النار في…

2022-03-14 / 5:47 مساءً
Photo of عبر قنوات سرية.. واشنطن ترسل شحنات صواريخ إلى أوكرانيا

عبر قنوات سرية.. واشنطن ترسل شحنات صواريخ إلى أوكرانيا

2022-03-14 / 4:40 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق