طقس الثلاثاء.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا بالأطلس والريف وهضاب الفوسفاط مع تكون برد أو صقيع، إلى جانب نزول بعض التساقطات الثلجية فوق الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية والجنوب الشرقي فوق 1100م.

وستكون الأجواء ممطرة بأقصى الشمال-الغربي والوسط والريف والواجه المتوسطية والسايس والأطلس المتوسط و شرق المملكة والجنوب الشرقي مع تكون رعد محليا ونزول أمطار متفرقة بالسواحل الجنوبية، فضلا عن هبوب رياح قوية نوعا ما إلى قوية بالمنطقة الشرقية والجنو ب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين و 4 و 12 درجة بالأطلس و الوسط و ما بين 12 و 17 درجة بطنجة والغرب والريف والسايس والسهول الأطلسية وهضاب الفوسفاط وولماس وسهول تادلة و السواحل الوسطى، وما بين 17 و 22 درجة شمال الأقاليم الجنوبية و ما بين 21 و 27 درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وباقي الأقاليم الجنوبية.

وستشهد درجات الحرارة خلال النهار، انخفاضا ملموسا شرق المملكة وبالجنوب الشرقي.

البحر سيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائج إلى قوي الهيجان ما بين طنجة والرباط، وقوي إلى جد قوي الهيجان ما بين الرباط والكويرة.

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