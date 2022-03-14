ستكون هناك عواقب”..الولايات المتحدة تحذر الصين من مساعدة روسيا”

هبة بريس _ وكالات

حذرت الولايات المتحدة، الاثنين، الصين، من أنه ستكون هناك تبعات في حال أقدمت على مساعدة روسيا في تخفيف العقوبات المفروضة على الأخيرة بسبب غزوها أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركي، نيك برايس، في إفادة صحفية، إنه “ستكون عواقب لأي دعم صيني للجانب الروسي”.

وكشف برايس أن المحادثات الجارية بين مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، مع كبير الدبلوماسيين الصينيين، يانغ جيتشي في روما، الاثنين، تطرقت “بشكل مباشر” إلى مخاوف دعم بكين لموسكو.

وقال برايس “فريقنا أوضح هواجسنا للجانب الصيني بشأن دعم روسيا، وأشرنا لبكين أننا لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه دعم موسكو”.

وأكد أن دعم بكين لروسيا في حربها على أوكرانيا، سيكون له تداعيات على علاقات الصين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة في أوروبا في المحيطين الهندي والهادئ.

وذكر بيان مقتضب للبيت الأبيض، عقب الاجتماع، أن سوليفان أثار مجموعة من القضايا في العلاقات الأميركية الصينية، وجرت مناقشة عميقة حول حرب روسيا على أوكرانيا.

وأضاف البيان أن الجانبين شددا على أهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة والصين.

وفي وقت سابق الأحد، أكّد سوليفان أن البيت الأبيض “يراقب عن كثب” الوضع لمعرفة إن كانت الصين تقدّم دعما ماديا أو اقتصاديا لروسيا لمساعدتها في التخفيف من تأثير العقوبات.

وأشار إلى أن واشنطن لن تقف متفرّجة، ولن تسمح لأي دولة بتعويض روسيا عن الخسائر التي تكبدتها من جرّاء العقوبات الاقتصادية.

ولفت سوليفان إلى أن بلادَه “توصلُ رسالة مباشرة وكذا من خلف الكواليس لبكين .. بأن جهود تجنّب العقوبات على نطاق واسع، سيكون لها عواقبُ بالتأكيد”.

يأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وكالة “رويترز” عن مسؤول أميركي رسمي، الاثنين، أن الولايات المتحدة أبلغت حلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ودول آسيوية عدة أن الصين أبدت استعدادها لتقديم مساعدات عسكرية واقتصادية لروسيا لدعم حربها في أوكرانيا.

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