مجلس الحسابات : 92 % من الدواجن لا تُذبح وفق شروط النظافة

2022-03-14 / 8:08 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و 2020، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية القاضية بالحرص على قيام المجلس الأعلى للحسابات بمهامه الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة..

وفي هذا التقرير ؛ دعا المجلس الأعلى للحسابات، إلى ضرورة التعجيل بتأهيل وحدات ذبح الدجاج التقليدي “الرياشات” وتحويلها لتتوافق مع المعايير الصحية التي تقتضيها النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، منبها إلى أن أزيد من 90 في المائة من لحوم الدواجن التي يتم تسويقها في المغرب لا تحترم شروط النظافة.

وقال المجلس، في تقريره السنوي الصادر الاثنين، إن عملية ذبح وإعداد لحوم الدواجن، تشكل الحلقة الأضعف في سلسلة إنتاج الدواجن، فبالرغم من التدابير التي واكبت المخطط المديري الوطني للمجازر الصناعية للدواجن، فإن المجهودات لم تبلغ بعد الأثر المتوخى في هذا المجال.

وأوصى المجلس بإصدار القرارات المشتركة لوزارة الفلاحة ووزارة الداخلية المتعلقة بتطبيق مقتضيات القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وكذا مرسومه التطبيقي

كما أوصى التقرير وزارة الفلاحة بوضع نظام معلومات جغرافية مندمج يشمل جميع الإحصاءات والمعلومات المتعلقة بالقطاع، وبدمج التطبيقات المتوفرة وذلك من خلال إشراك الجهات الرئيسية الفاعلة في القطاع، وتطوير الاندماج على مستوى سلسلة قيمة الدواجن بشكل عام، ولاسيما بين المجازر ومصانع الأعلاف والمحاضن وضيعات تربية الدواجن

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تعليق واحد

  1. مجلس الحسابات يريد ان يصبح سعر الدجاج 30 الى 35 درهم للكيلو خدمة لاجندة اصحاب المال القادرين على الاستثمار في المسالخ العصرية ناهيك عن خلق الجدل داخل المجتمع عن الذبح الحلال و الحرام اذا طبقت نوايا اصحاب الشأن الغير معلنة (غي خليو ولاد الشعب قابلين بالمسالخ االشعبية

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