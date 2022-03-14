هل يريد بوتين تغيير النظام في أوكرانيا ..رئيس فنلندا يجيب

هبة بريس _ وكالات

قال الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، اليوم الاثنين، إن هدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا ليس تغيير النظام.

وأضاف نينيستو في مقابلة مع شبكة “سي.إن.إن” الأمريكية إن “لدى بوتين قائمة (مطالب)، كلنا نعرف ذلك، لكن يبدو أن تغيير حكومة أوكرانيا لم يعد على القائمة. عندما سألته قال إنها لم تكن هناك من قبل، كان هذا هو التفاهم حتى الآن”.

وتابع “لقد كان واضحا جدا عندما قلت ذلك. (سألته) هل تخليتَ عن هذا المطلب قال: لم أطالب به أبدا”.

وكان الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، قد اتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي، وحثه على التحدث مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأفاد مكتب نينيستو الإعلامي، في بيان، بأن الرئيس الفنلندي “أثار مرة أخرى استعداد الرئيس زيلينسكي للتحدث مباشرة مع الرئيس بوتين”

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