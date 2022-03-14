العيون : احباط محاولة لتهريب الكوكايين وحجز شاحنة للنقل الدولي

2022-03-14 / 6:40 مساءً
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هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصدر خاص، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون تمكنت بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الاثنين 14 مارس الجاري، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات القوية على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع، وحجز أربعة (04) كيلوغرامات و370 غراما من مخدر الكوكايين.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم ضبط سائق شاحنة للنقل الدولي للبضائع مرقمة بالمغرب كانت قادمة من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، ومتوجهة نحو إسبانيا مرورا عبر المغرب، وهو في حالة تلبس بتهريب أربع كيلوغرامات و370 غراما من مخدر الكوكايين كانت مخبأة بعناية داخل قنينة لإطفاء الحريق.

وقد تم الاحتفاظ بالسائق المشتبه فيه، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 37 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعيون، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الامتدادات الدولية لهذا النشاط الإجرامي، وكذا تحديد ارتباطاته المحتملة مع شبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية

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