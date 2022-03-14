أول إشارة روسية على التعثر في أوكرانيا

2022-03-14 / 6:15 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

في أول اعتراف روسي علني حتى الآن، بحسب ما وصفته “رويترز”، بأن الأمور لا تسير وفقا للخطة الموضوعة، قال أحد أوثق حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العملية العسكرية التي تنفذها روسيا في أوكرانيا لا تسير بالسرعة التي أرادها الكرملين.

وعزا فيكتور زولوتوف، رئيس الحرس الوطني، في كلمة ألقاها خلال قداس ترأسه بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية كيريل، الأحد، الإيقاع الأبطأ من المتوقع إلى ما قال إنها “قوى أوكرانية يمينية متطرفة تختبئ خلف المدنيين”، مكررا اتهاما شائعا بين المسؤولين الروس.

وبدا أن تعليقاته تتناقض مع تقييم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الذي أبلغ بوتين، الجمعة، أن “كل شيء يسير وفق الخطة”.

وقال زولوتوف الذي كان مسؤولا في فترة من الفترات عن أمن بوتين الشخصي “أود أن أقول نعم، ليس كل شيء يسير بالسرعة التي نودها”.

وأضاف “لكننا نمضي صوب هدفنا خطوة خطوة وسيكون النصر لنا”.

وتأتي تصريحات حليف بوتين في وقت تؤكد مصادر عدة تباطؤ الهجوم الروسي على المدن الأوكرانية

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