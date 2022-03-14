المغرب يضيف 9.2 ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030

2022-03-14 / 6:06 مساءً
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هبة بريس

قال عبد الله كبيري المسؤول في المكتب الوطني للكهرباء، اليوم الإثنين، إن المغرب يعتزم إضافة 9.2 ميغاواط من الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وقال كبيري في مؤتمر بالرباط إن الطاقة الشمسية ستوفر أربعة ميغاواط، وطاقة الرياح أربعة ميغاواط، بينما ستوفر الطاقة الكهرومائية 1.2 ميغاواط.

وذكرت وزيرة الطاقة الشهر الماضي إن حصة مصادر الطاقة المتجددة من القدرات الفعلية زادت إلى 45 بالمئة العام الماضي، ومن المتوقع أن تتجاوز 52 بالمئة بحلول عام 2025

من جهة ثانية، أعلنت وزيرة الطاقة المغربية، ليلى بنعلي، في وقت سابق اليوم، أن بلادها تعتزم دخول أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية في أبريل المقبل باستخدام البنية التحتية القائمة.

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