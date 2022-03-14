بسبب “أحداث الشغب”.. الجامعة تصدر عقوبات في حق “الجيش الملكي” و”الماص”
على إثر أحداث الشغب التي عرفتها المباراة التي جمعت فريق الجيش الملكي بالمغرب الفاسي برسم إقصائيات كأس العرش يوم الأحد 13 مارس 2022 والتي جرت أطوارها بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، واستنادا للتقارير التي توصلت بها اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية حول المباراة المذكورة.
وبعد اطالع اللجنة على مقاطع الفيديو التي توثق لأحداث الشغب التي عرفتها المباراة وما تلاها من أحداث لا رياضية مؤسفة تمس بسمعة كرة القدم ببلادنا.
قررت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية ما يلي:
أولا: بالنسبة لفريق الجيش الملكي:
-1إجراء مباريات فريق الجيش الملكي داخل ميدانه بدون جمهور مع منع هذا الأخير من حضور مباريات فريقه خارج الميدان وذلك لما تبقى من المباريات خلال الموسم الرياضي الجاري، طبقا للفصول 36 ،60،76 و105 من مدونة التأديب، نظرا لخطورة الأحداث التي عرفتها المباراة وجسامة الأفعال التي تسبب فيها جمهور فريق الجيش الملكي والتي خلفت إصابات جسيمة متفاوتة الخطورة بين صفوف أفراد القوة العمومية والجماهير وألحقت خسائر مادية بتجهيزات الملعب ومعداته.
-2تغريم فريق الجيش الملكي مبلغ 50 ألف درهما لرمي جماهيره الحجارة وأشياء صلبة داخل أرضية الملعب، وذلك طبقا للفصل 105 من مدونة التأديب.
-3تغريم فريق الجيش الملكي مبلغ 50 ألف درهما لاقتحام جماهيره أرضية الملعب،وذلك طبقا للفصل 105 من مدونة التأديب.
-4تغريم فريق الجيش الملكي مبلغ20 ألف درهما لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، وذلك طبقا للفصل 105 من مدونة التأديب.
-5تحميل فريق الجيش الملكي إصلاح الأضرار التي لحقت بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله وبتجهيزاته ومعداته بعد تقييم حجمها باعتباره الفريق المستضيف والمسؤول عن التنظيم، وذلك طبقا للفصل 22 من قانون المنافسات والفصل 105 من مدونة التأديب.
ثانيا : بالنسبة لفريق المغرب الفاسي:
-1إجراء فريق المغرب الفاسي لمباراتين (02 ) بدون جمهور بسبب سلوك جماهيره واقتحام أرضية الملعب بعد نهاية المباراة واستعمال الشهب والرشق بالحجارة وذلك طبقا للفصول 60 ،76 و 105 من مدونة التأديب.
-2تغريم فريق المغرب الفاسي مبلغ.50 ألف درهما لرمي جماهيره الحجارة وأشياء صلبة داخل أرضية الملعب، وذلك طبقا للفصل 105 من مدونة التأديب.
-3تغريم فريق المغرب الفاسي مبلغ.50 ألف درهما لاقتحام جماهيره أرضية الملعب، وذلك طبقا للفصل 105 من مدونة التأديب.
-4 تغريم فريق المغرب الفاسي مبلغ .20 ألف درهما لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، وذلك طبقا للفصل 105 من مدونة التأديب.
21 تعليقات
يجب تشديد العقوبة السجنية واعطاء الاعمال الشاقة. استعملوهم في بناء السدود و الطرق في الصحراء…
لا نمتلك أية ثقافة فقط على جميع الأصعدة و فقر العقول أفضع أمية .جهل فقر. تهميش مثل هذه النتيجة حتمية لماذا تتفاجؤون ؟؟
مند بداية السماح دخول الجماهير وأعمال الشغب تتواصل شباب يخرجوا سخطهم على الأوضاع المزرية التي و صل لها هذا البلد من الجهل و البطالة و غلاء الاسعار و تدني المنظومة التربوية و الصحية في تخريب الملاعب.و هذا من انتاج الدولة او بالاحرى ما ارادته الدولة لمواطنيها. شباب ضائع حلمه الوحيد هو الخروج من هذا الوطن…
يجب اغلاق جميع الملاعب لانهم اعطيت لهم الفرصة ولم يحترمونها وذالك سنتين والجمهور يعاني في مشاهدة المقابلات عن بعد..
ثقافة التربية والاخلاق يتعلمها الإنسان منذ الصغر في المؤسسات التعليمية أما ما حدث فهو نتيجة الجهل والتخلف الذي صنعته الحكومات السابقة بسياستها التهميشية كخلاصة القول يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعله العدو بعدوه..
جمهور الجيش الملكي يتحمل كامل المسؤولية في ماذا حدث من أعمال التخريب والشغب الذي حدث في الملعب ليلة أمس ..
الكل يتحمل المسؤولية من رجال السلطة وقلة المراقبة بالكاميرات وعدم ظبط الاعداد المسموح بها في الملاعب ..
اتمنى اقسى واقصى العقوبات ضد كل من ثبت في حقه الشغب والعنف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة حتى ولو كان قاصرا مع معاقبة من سمح لهم بالولوج
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت ان هم ذهببوا أخلاقهم ذهبت .للأسف هذه هي نتيجة التربية من طرف المؤسسات التعليمية وكذا دور الآباء في ظبط سلوك ابناءهم ..
إنهم عصابات اجرامية منظمة ولا علاقة لهم بالرياضة يجب انزال اقسى العقوبات على هؤلاء الصعاليك الذين ليس لهم روح الرياضة
وحوش ادمية مكانهم هو حديقة الحيوانات جمهور الجيش له سوابق كتيرة يجب التحقيق مع مسؤولين عن التراس الجيش وهل متورطين فيما حدث لأنهم وسخو صورة المغرب والمغاربة..
جمهور المغرب الفاسي جمهور حضاري وفريق قوي يستحق الاحترام والتقدير بينما جمهور الجيش الملكي يجب إعادة النظر في هذا الجمهور الذي لا يليق بتقدم الكرة المغربية..
جماهير الماص بالغت في تشجيع فريقها وفي التعبير الذي استفز جمهور الجيش فايقض غضبهم وارادو الانتقام وطيش الشباب .المشكل لم تتوقف اعمال التخريب على الملعب فقط بل طالت الشارع العام ومدخل الطريق السيار الرباط والسيارات تكسروا واحدثو هلعا في صفوف السائقين العائدين الى الرباط ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم..
هذه نتائج التعليم والجهل وقلة الوعي والفوضى لذلك يجب المناهضة بالتعليم لبناء جيل أفضل اما اذا بقي التعليم مهمش سوف نرى اكثر يجب بناء العقول وليس بناء العمارات وطرمواي والطرقات فقط.كرة القدم ليس لها اي مستقبل للشباب فهي تبقى هواية…
كل هذا الشغب كان بسبب تظافر مجموعة من العوامل ،منها الإنحطاط الأخلاقي بسبب فساد المناهج التعليمية والمقررات الدراسية لبعدها عن تعاليم الإسلام وقدوات الصحابة الكرام ، وتملص وزارة التربية الوطنية من وظيفة التربية إلى مجرد التعليم لنيل الشواهد ، وكذا تملص الأباء من تربية أبناءهم تربية إسلامية صحيحة ، وكذا فساد القضاء لعدم إصدار عقوبات رادعة تحمي المجتمع..
إنتشار المخذرات والخمور حيث كان من الجماهير من يتعاطى الخمر علانية كما جاء في أحد التقارير ، والحل أن يعود الناس لكتاب الله تعالى وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم حاكمين ومحكومين..
الجامعة الملكية لكرة القدم. هي التي يجب أن تحاسب على هذا شيء في جميع الحالات أين هي المراقبة من هذا الشيء و لماذا تقدم بطاقة الدخول للقاصرين وغيرهم من مواطنين المغاربة بدون مراقب.. هذا شيء هو أكبر غلطه في تسيير شؤون المسؤولين و لجنة تقنية وأعضاء المجلس الوطني لكرة القدم..
اعتقالات عشوائية يجب محاسبة ومعاقبة الجانحين الذين يخربون ممتلكات الملاعب ومنع القاصرين والصغار…
من السبب في هاته الفوضة انهم الجمهور الذي بدأ برشق القوات العمومية بالحجارة حتى تسببت في اصابات للشباب وهناك من هو في حالة غيبوبة نتمى لهم الشفاء..
قمة الانحطاط وانعدام الأخلاق والتربية والجهل الذي يؤدي الى أعمال التخريب والعنف وكسر الممتلكات العامة واحداث الشغب..