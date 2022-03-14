بسبب “أحداث الشغب”.. الجامعة تصدر عقوبات في حق “الجيش الملكي” و”الماص”

هبة بريس

على إثر أحداث الشغب التي عرفتها المباراة التي جمعت فريق الجيش الملكي بالمغرب الفاسي برسم إقصائيات كأس العرش يوم الأحد 13 مارس 2022 والتي جرت أطوارها بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، واستنادا للتقارير التي توصلت بها اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية حول المباراة المذكورة.

وبعد اطالع اللجنة على مقاطع الفيديو التي توثق لأحداث الشغب التي عرفتها المباراة وما تلاها من أحداث لا رياضية مؤسفة تمس بسمعة كرة القدم ببلادنا.

قررت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية ما يلي:

أولا: بالنسبة لفريق الجيش الملكي:

-1إجراء مباريات فريق الجيش الملكي داخل ميدانه بدون جمهور مع منع هذا الأخير من حضور مباريات فريقه خارج الميدان وذلك لما تبقى من المباريات خلال الموسم الرياضي الجاري، طبقا للفصول 36 ،60،76 و105 من مدونة التأديب، نظرا لخطورة الأحداث التي عرفتها المباراة وجسامة الأفعال التي تسبب فيها جمهور فريق الجيش الملكي والتي خلفت إصابات جسيمة متفاوتة الخطورة بين صفوف أفراد القوة العمومية والجماهير وألحقت خسائر مادية بتجهيزات الملعب ومعداته.

-2تغريم فريق الجيش الملكي مبلغ 50 ألف درهما لرمي جماهيره الحجارة وأشياء صلبة داخل أرضية الملعب، وذلك طبقا للفصل 105 من مدونة التأديب.

-3تغريم فريق الجيش الملكي مبلغ 50 ألف درهما لاقتحام جماهيره أرضية الملعب،وذلك طبقا للفصل 105 من مدونة التأديب.

-4تغريم فريق الجيش الملكي مبلغ20 ألف درهما لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، وذلك طبقا للفصل 105 من مدونة التأديب.

-5تحميل فريق الجيش الملكي إصلاح الأضرار التي لحقت بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله وبتجهيزاته ومعداته بعد تقييم حجمها باعتباره الفريق المستضيف والمسؤول عن التنظيم، وذلك طبقا للفصل 22 من قانون المنافسات والفصل 105 من مدونة التأديب.

ثانيا : بالنسبة لفريق المغرب الفاسي:

-1إجراء فريق المغرب الفاسي لمباراتين (02 ) بدون جمهور بسبب سلوك جماهيره واقتحام أرضية الملعب بعد نهاية المباراة واستعمال الشهب والرشق بالحجارة وذلك طبقا للفصول 60 ،76 و 105 من مدونة التأديب.

-2تغريم فريق المغرب الفاسي مبلغ.50 ألف درهما لرمي جماهيره الحجارة وأشياء صلبة داخل أرضية الملعب، وذلك طبقا للفصل 105 من مدونة التأديب.

-3تغريم فريق المغرب الفاسي مبلغ.50 ألف درهما لاقتحام جماهيره أرضية الملعب، وذلك طبقا للفصل 105 من مدونة التأديب.

-4 تغريم فريق المغرب الفاسي مبلغ .20 ألف درهما لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، وذلك طبقا للفصل 105 من مدونة التأديب.

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