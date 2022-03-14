وزير النقل: “سنعلن على قيمة مبلغ دعم مهنيي القطاع بعد أسبوعين”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد محمد عبد الجليل وزير النقل و اللوجيستيك أن الحكومة قررت رسميا صرف دعم مستعجل لمهنيي قطاع النقل لتفادي تأثير ارتفاع سعر المحروقات على القطاع و كذا لتجنب رفع سعر التنقل الذي سيضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.

و أوضح محمد عبد الجليل خلال لقاء جمعه بمهنيي قطاع النقل و مختلف تمثيليات القطاع النقابية أن الحكومة خصصت مبلغا ماليا مهما لتدبير المرحلة الصعبة التي يمر منها المغرب إسوة بعدد من دول العالم فيما يتعلق بغلاء الأسعار و في مقدمتها المحروقات.

و شدد وزير النقل و اللوجيستيك على أن الاجتماع مع المهنيين كان مثمرا و بناءا، و سيتم عقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل يضم ممثلي النقل والأبناك والضرائب والتأمين و الحكومة.

و ختم الوزير محمد عبد الجليل حديثه بأن مبالغ الدعم و طرق صرفها لمهنيي قطاع النقل سيتم الإفصاح عنها في مهلة لا تتجاوز الأسبوعين بعد انتهاء كافة التفاصيل التقنية و كذا الاجتماع القادم مع تمثيليات مهنيي القطاع.

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