لقجع: “الحكومة قررت صرف دعم لمهنيي قطاع النقل لتفادي ارتفاع الأسعار”

2022-03-14 / 4:48 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أن الحكومة قررت تقديم دعم لفائدة مهنيي النقل بشكل مستعجل لتفادي تأثير ارتفاع الأسعار على القطاع.

لقجع و في اجتماع عقده اليوم مع مختلف ممثلي هيئات النقل بالمغرب أكد بأن الحكومة تتدارس بشكل جدي سبل صرف دعم خاص لفائدة مهنيي قطاع النقل.

و شدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أن الحكومة قررت تخصيص مبلغ 1500 مليار سنتيم لتدبير الظروف الاقتصادية الحالية التي فرضتها السياقات الدولية والإبقاء على استقرار كافة القطاعات الحيوية.

و اتفق الوزير لقجع الذي كان مرفوقا بزميله في الحكومة محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك مع مهنيي قطاع النقل على عقد اجتماع حاسم الأسبوع المقبل لوضع النقاط على الحروف حول كيفية صرف هذا الدعم.

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