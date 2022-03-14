سفارة ألمانيا بالرباط: “ما يقوله بوتين لتبرير الحرب مجرد أخبار زائفة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل ردود فعل السفارات الألمانية المنتشرة في العالم على تصربحات فلاديمير بوتين رئيس روسيا الذي هاجم من خلالها ألمانيا و اعتبرها تتحكم في النظام السياسي لكييف.

سفارة ألمانيا بالمغرب بدورها انبرت للدفاع عن بلدها و تبرئة ألمانيا من تصريحات بوتين و ذاك من خلال تدوينة نشرتها بالمواقع و الصفحات الرسمية التابعة لها.

و جاء في تدوينة سفارة ألمانيا بالرباط ما يلي: “أوكرانيا حقائق بدلا من الأخبار المزيفة، اختبار الحقائق، ما الذي يقوله بوتين عن أسباب حربه على أوكرانيا، وما هي الحقائق؟”.

و أضافت : “يحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تبرير هجومه على أوكرانيا عبر العديد من الأسباب المختلفة، تقرأ هنا حقيقة هذه الادعاءات ومدى مصداقيتها”.

و زادت قائلة: “بوتين يقول، أن أوكرانيا خاضعة لحكم نازي، ومن واجب روسيا العمل على نزع السلاح والقضاء على النازية في أوكرنيا، و هذا خطأ”.

و واصلت قائلة: “نعم هذا خطأ، الحكومة في أوكرانيا تم انتخابها عبر انتخابات ديمقراطية، تمت في ظل مراقبة منظمة OSCE، فلودومير سيلينسكي، يهودي يتحدث باللغة الروسية، وقد فاز في انتخابات الرئاسة الأخيرة بغالبية كبيرة، ولا يوجد أية أسباب مبررة لادعاءات بوتين”.

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