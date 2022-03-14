بوريطة يستقبل وزير الصناعة والتكنولوجيات المتقدمة الإماراتي

2022-03-14 / 3:22 مساءً
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هبة بريس

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الإثنين بالرباط، وزير الصناعة والتكنولوجيات المتقدمة الإماراتي، السيد سلطان بن أحمد الجابر.

ويقوم السيد سلطان بن أحمد الجابر بزيارة للمغرب، حيث شارك صباح اليوم في افتتاح الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الطاقة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “الانتقال الطاقي: حصيلة مرحلية، وآفاق عام 2035″، والتي تحل دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف شرف عليها.

وكان الوزير الإماراتي قد عقد لقاء عمل، أمس الأحد، مع وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، تمحور حول تعزيز العلاقات التجارية والصناعية بين المغرب والإمارات العربية المتحدة.

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