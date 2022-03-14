روسيا: لا نستبعد السيطرة على المدن الكبرى في أوكرانيا

هبة بريس - وكالات

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن “جميع خطط روسيا لنزع سلاح أوكرانيا يتم تنفيذها في غضون الإطار الزمني الذي تمت الموافقة عليه مسبقًا”.

وقال بيسكوف للصحفيين: “القوات المسلحة الروسية تستخدم أسلحة حديثة عالية الدقة، وتضرب فقط مرافق البنية التحتية للمعلومات العسكرية، وسيتم تنفيذ جميع خطط القيادة الروسية بالكامل في غضون الإطار الزمني الذي تمت الموافقة عليه مسبقًا”.

وأجاب بيسكوف عن سؤال عما إذا كان الكرملين يعلن عن الموعد المتوقع أو المخطط له لانتهاء العملية الخاصة لحماية دونباس بقوله: “لا، لم يتم الإعلان عن ذلك”.

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