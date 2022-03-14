نشرة انذارية: رياح قوية وتساقطات مطرية وثلجية بهذه المناطق
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا قوية أحيانا رعدية وتساقط ثلوح، وهبات رياح قوية، ستهم عددا من أقاليم المملكة ابتداء من اليوم الاثنين.
وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، بأن أمطارا قوية أحيانا رعدية (من 30 إلى50 ملم) ستهم، غدا الثلاثاء ابتداء من منتصف الليل و إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم الأربعاء، عمالات وأقاليم: تيزنيت، وإنزكان آيت ملول، وشتوكة آيت باها، وأكادير إيدا أوتنان، وسيدي افني وكلميم.
وأضافت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن تساقطات ثلجية (من 30 إلى 70 سم) ستهم، عمالات وأقاليم أزيلال، وميدلت، وإفران، وبولمان، وتازة، وصفرو، وبني ملال، وخنيفرة، والحوز، وشيشاوة، وتارودانت، و ورززات وتنغير، اليوم الاثنين ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا وإلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا من يوم الخميس.
كما ستهم هذه التساقطات الثلجية التي ستتراوح مابين 15 و20 سم، كلا من الحسيمة وكرسيف وفكيك وتوريرت يومي الثلاثاء والأربعاء.
وفي نشرة إنذارية مماثلة، أفادت المديرية أن هبات رياح قوية (من 80 إلى 110 كلم/س) ستهم، اليوم الأثنين من الساعة الثانية عشرة زوالا إلى الساعة الحادية عشرة ليلا، عمالات وأقاليم جرادة، وتاوريرت، وفكيك،و وجدة أنجاد، وميدلت، وبولمان، وكرسيف والرشيدية وتنغير، كما ستهم الظاهرة عمالات فكيك وجرادة ووجدة أنجاد غدا الثلاثاء من منتصف الليل إلى غاية السادسة مساء من بعد غد الأربعاء.
20 تعليقات
الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ..نحمد الله على رحمته الواسعة الذي أرحم بها عباده وبهيمته ..
اللهم اعطيها لنا على قد النفع . والحمد لله على بركاته …
سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده ..نحمد الله على هذه الأمطار الذي كان فلاج جد ماسة إليها… نتمنى موسم فلاحي ناجح باذن الله …
اجواء ممطرة على صعيد أنحاء المملكة اللهم لك الحمد والشكر لله. وجعلنا من الماء كل شيء حي صدق الله العظيم.
نتمنى ان تعم هذه الأمطار على جميع المملكة المغربية حتى يستفيد منها الفلاح البسيط الذي لا يملك اي شيء سوى رحمة الله عليه …
اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت إليه ؛. وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين..
الحمد لله الذي تتم بنعمه الصالحات؛. والحمد لله على هذه الأمطار جائت في وقتها المناسب لأن الفلاح البسيط كان جد ماسة إليها ؛ والأرض كانت عطشانة فالله سبحانه وتعالى أنزل عليها الرحمة من السماء..
يا مطر امطري بمطرك واغسلي قلوب الحاقدين والمنافقين ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يآرب.
اللهم اجعل هذا المطر جلاء لكل هم وكل شفاء لمريض وفاتحة خير على الأمة الإسلامية باكملها ياارحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء يآرب.
اللهم اجعل هذا المطر جلاء لكل هم وفاتحة خير على الأمة الإسلامية باكملها ياارحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء يآرب واشفي مرضانا وارحم موتانا يآرب…
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك ورضاك عنا يآرب ولطفك بنا يآرب وسترك إنك سميع الدعاء يآرب …
اللهم اسقينا غيثا نافعا ولا تجعلنا من القانطين يا من له خزائن السماوات والأرض وانت تعلم ونحن لا نعلم خبايا الأرض والسماء. حمد لله على رحمته لنا..
إن الله كبير رحمتة وسعت كل شيء ونعم بالله العلي العظيم ..لقد ادخلت الفرحة والسرور على الفلاحين بصفة خاصة وعلينا جميعا بصفة عامة..
إذا دعاك عبادي فإني مجيب الدعاء والحمدلله على استجابة الله دعواتنا إنه سميع مجيب الدعاء..
استبشر المغاربة ومن ظمنهم الفلاحون اليوم خيرات الأمطار مما فرحت قلوب المغاربة والفلاح ونتمنى موسم فلاحي ممتاز جدا والحمدلله…
رغم تأخر المطر والجفاف الذي عرفه المغرب خلال هذه السنوات الأخيرة مما أدى إلى ارتفاع الاسعار المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة ..اليوم والحمد لله عمت الأمطار على جميع المملكة ونتمنى ان تهطل طليلة هذآ الأسبوع إن الله يمهل ولا يهمل والحمدلله؛ رحمته وسعت كل شيء وهو السميع العليم .
كان عرشه على الماء…ونعم بالله العلي العظيم… وجعلنا من الماء كل شيء حي صدق الله العظيم..بالفعل الماء نعمة من عند الله فهو قدر على أن يحي الأرض بعد موتها فسبحان وتعالى..
اطلت الفرحة على السماء بعدما كانت كائبة من غيومها وهاهي الآن ترجع الفرحة بمطرها على وجوه الاطفال والمسنين والفلاحين والحمدلله إن آلله واسع فضله على أمته الإسلامية..
اللهم اسقينا الغيث برحمتك ياارحم الراحمين واسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك ورضاك عنا يآرب وسترك ولطفك بنا يآرب واحيي عبادك وبهيمتك إنك سميع مجيب الدعاء والحمدلله اليوم المبارك نزلت الفرحة والسرور على الفلاحين بصفة خاصة وللمغاربة بصفة عامة.كل ما نرجوه من الحكومة الجديدة أن تراعي متطلبات المواطن المغربي البسيط الذي لا يملك اي شيء سوى كرامته لهذا يجب عليها أن تقوم بتخفيظ الأسعار المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة من أجل لقمة العيش وعيشة راضية مرضية…على علم أننا مقبلين على اقتراب شهر رمضان المبارك وتكون فيه المتطلبات الأساسية الضرورية بكثرة…