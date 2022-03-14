بنكيران: “الحكومة الحالية ماشي هي لي زادت الأسعار على المواطنين”
أكد عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية أن الزيادة في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية ليس مقتصرا على المغرب وحده بل كل دول العالم تشهد في الآونة الأخيرة موجة غلاء واسعة.
و في مداخلة له على هامش مشاركته في المؤتمر الجهوي لحزبه بجهة بني ملال خنيفرة، أكد زعيم المصباح بأن الحكومة الحالية لا تتحمل مسؤولية الزيادات في أسعار عدد من المواد لكن يجب عليها العمل على التخفيف من حدة الزيادات على المواطنين و اتخاد إجراءات لتفادي تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين.
و قال بنكيران: “ماكينش الزيادة على المواطن، وميمكنش هاد الحكومة يزيدو على المواطن، راه العديد من المواد يتم استيرادها بأسعار مرتفعة من الخارج، والسعر الخارجي لا يراعي وضعنا”، مضيفا: “الحكومة خاص تدير مجهود لتفادي الزيادات، وأن تكون مخففة إذا كانت ضرورية، هذه حدود مسؤوليتها”.
و شدد الأمين العام لحزب العدالة و التنمية على أن للحكومة إمكانيات يجب استغلالها لتخفيف حدة الزيادات على المواطنين في ظل سياق صعب يتسم بالجائحة من جهة و بتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية من جهة ثانية.
27 تعليقات
و علاش لي ما يكونش عندنا هاد المواد فلبلاد ولا الحكومة عاجبها الحال تستورد بثمن و تعلن على أضعاف الثمن ولي بقا يمشي للحسابات البنكية الشخصية
ياودي ياودي
عولنا عليك بكري في المعارضة !!!!!
لا أعرف لماذا هذا الرجل لا زال يظهر للمغاربة ، ويحاول تفهمنا ، انه لا يعرف قدر نفسه ، سياسي من السياسيين الذين لم يغيروا هذا البلد الا للأسواء
سير دخل لسوق راسك أيها المنافق الكبير أنت هو السبب الرئيسي في محنة الشعب المغربي حسبنا الله ونعم الوكيل المغاربة عاقو بيك بلا ما تحاول
لقد لفظكم المواطنون كما تلفظ نواة التمر, يا مخترع نظرية ” عفا الله عما سلف”.
لا تتعب نفسك بالتزلف و المحابات ،
و لا تحلموا بالعودة .
انت كتحصل على 7 المليون ف شهر قل لينا علاش وفي أي سياق وبأي صفة شنو صنعتي فهاذ البلاد ها الجواب :حيث انت نفدتي جميع الملفات العالمي والصعبة لي حتى حكومة ما تجرأت ولا زعمت ولا قدت عليها حيث كلها كتصب فمصالح الطبقة الهشة لي وصلتك لقمة هرم الحكومة المغربية
وبضربة talon وضربة معلم تلاحتي في متلاشيات السياسة
السؤال :علاش باقي كتطل علينا من خرابة السياسة واش كتضن نحن في حاجة لتوضيحاتك واش باقي عندك جرأة لكي تطل علينا من خلال صفحات وقنوات وووو باش توضح الوضع الحرج لي كايعيشو فيه الناس
والكلام المفيد هو هذا :نحن معشر المسلمين من يخدعنا في الله ننخدع له
وهذا يعني ان المغاربة يؤمنون بكل من يدخل في جلباب الإيمان ويطل عليهم من نوافد الاضرحة بتوظيف العقيدة فينساقو له هذا هو عملك
فليتحمل المسؤولية امام الله كل من لا زال يؤمن بجلبابك وبياض لحيتك وتناولك للحديث والسنة والكتاب لاقناعه بأنك تقي نقي
ولتهد الجبال ويغمرنا التسونامي وتنتهي حكاية البياض المتسخ بسواد النفاق وينقطع حبل الكذب وتُعاد البشرية من جديد لكن بدون جلباب ولا لحية ولا قبب إلا بتقوى من الله وبقلوب سليمة من عَفن الدنيا ووسخها
انتهت حكاية الدجال لكن بعينين اما ذو العين الواحدة هو من يستسلم المشعل من الدجال ذو العينين
وليعيننا الله على تحمل ماتبقى من نفاق في هذه الدنيا الفانية
فكيف لمن تجاوز الستين من عمره واقترب من التفاف الساق بالساق استعدادا للمساق ولا زال يمتهن الكذب والنفاق والدجل والالتواء في الكلام والجرأة على مواجهة ضحاياه
فلا حول ولاقوة الا بالله
والحمدلله على نعمة القناعة
نعرفك راجل تنازل على التقاعد وعلى سيارة الشعب وعلى الامتيازات ،ياك الحزب ديالك سقط في الانتخابات.
وادخل سوق راسك را مابقاش تايحملك شي واحد.