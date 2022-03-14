بنكيران: “الحكومة الحالية ماشي هي لي زادت الأسعار على المواطنين”

2022-03-14 / 1:30 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية أن الزيادة في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية ليس مقتصرا على المغرب وحده بل كل دول العالم تشهد في الآونة الأخيرة موجة غلاء واسعة.

و في مداخلة له على هامش مشاركته في المؤتمر الجهوي لحزبه بجهة بني ملال خنيفرة، أكد زعيم المصباح بأن الحكومة الحالية لا تتحمل مسؤولية الزيادات في أسعار عدد من المواد لكن يجب عليها العمل على التخفيف من حدة الزيادات على المواطنين و اتخاد إجراءات لتفادي تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين.

و قال بنكيران: “ماكينش الزيادة على المواطن، وميمكنش هاد الحكومة يزيدو على المواطن، راه العديد من المواد يتم استيرادها بأسعار مرتفعة من الخارج، والسعر الخارجي لا يراعي وضعنا”، مضيفا: “الحكومة خاص تدير مجهود لتفادي الزيادات، وأن تكون مخففة إذا كانت ضرورية، هذه حدود مسؤوليتها”.

و شدد الأمين العام لحزب العدالة و التنمية على أن للحكومة إمكانيات يجب استغلالها لتخفيف حدة الزيادات على المواطنين في ظل سياق صعب يتسم بالجائحة من جهة و بتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية من جهة ثانية.

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‫13 تعليقات

  11. هد الزيادة مولاها هو انت يا بن زيدان .تكدب علينا …ياك انت لحررتي اسعار الوقود وما درتيش التسقيف….لمغاربة عايقين بك. تدوخو علينا باسم غرغري اولا تغرغري .معنديش المشكل مع اخنوش .عندنا مع الزيادة لخلاتها العثماني وفرقته

  12. لتخفيف الزيادات المستوردة هناك حلول وتصب في الضرائب
    1ضريبة على الثروة
    2تجريم التهرب الضريبي
    3منع الاعفاءات الضريبية
    4هيكلة القطاع الغير مهيكل والزامه بالضريبة
    5الزامية الضريبة على قطاع الرياضة
    6الزامية الضريبة على العالم القروي مع تحديد الدخل السنوي
    6 تشديد المراقبة على دور الجمارك لتجفيف منابع التهريب
    Une volonté politique pour concrétiser

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