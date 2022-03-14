بنكيران: “الحكومة الحالية ماشي هي لي زادت الأسعار على المواطنين”
أكد عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية أن الزيادة في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية ليس مقتصرا على المغرب وحده بل كل دول العالم تشهد في الآونة الأخيرة موجة غلاء واسعة.
و في مداخلة له على هامش مشاركته في المؤتمر الجهوي لحزبه بجهة بني ملال خنيفرة، أكد زعيم المصباح بأن الحكومة الحالية لا تتحمل مسؤولية الزيادات في أسعار عدد من المواد لكن يجب عليها العمل على التخفيف من حدة الزيادات على المواطنين و اتخاد إجراءات لتفادي تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين.
و قال بنكيران: “ماكينش الزيادة على المواطن، وميمكنش هاد الحكومة يزيدو على المواطن، راه العديد من المواد يتم استيرادها بأسعار مرتفعة من الخارج، والسعر الخارجي لا يراعي وضعنا”، مضيفا: “الحكومة خاص تدير مجهود لتفادي الزيادات، وأن تكون مخففة إذا كانت ضرورية، هذه حدود مسؤوليتها”.
و شدد الأمين العام لحزب العدالة و التنمية على أن للحكومة إمكانيات يجب استغلالها لتخفيف حدة الزيادات على المواطنين في ظل سياق صعب يتسم بالجائحة من جهة و بتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية من جهة ثانية.
13 تعليقات
عرفناها ماشي هي للي زادت في الأسعار وعرفنا انك نت للي زدتي فيها ومن بعد لاش باقي تبان لينا الدعوة بيك لله
مع كل الاحترام للسيد بن كيران و لكن هل يلعب دور الناطق السمي للحكومة
سير تكمش لاحمباك. انت انتهيت وكل الشعب عاق بك
هل الطماطم تاتي من اوكرانيا
ليتك صمت
بتقاعدك السمين، من اموال الشعب، هل حالات حرام؟
خرجتي على البلاد والعباد منك لله
Il faut absolument supprimer les hauts salaires et les grosses retraites que touchent les privilegies afin que les differences servent un peu de componsation.b
فاتك الكطار هدا هو النفاق
ماهي هذه الامكانيات اللي عند الحكومة كي تستغلها لتخفيف الزيادات في الأسعار
بلا ماتكلبن ولله لا رجعتي وزير عقو بيك انت اكبر مفسد سياسي اللهما 100 اخنوش ولا وحد بحالك سير راك شرفتي او هرفتي.
هد الزيادة مولاها هو انت يا بن زيدان .تكدب علينا …ياك انت لحررتي اسعار الوقود وما درتيش التسقيف….لمغاربة عايقين بك. تدوخو علينا باسم غرغري اولا تغرغري .معنديش المشكل مع اخنوش .عندنا مع الزيادة لخلاتها العثماني وفرقته
لتخفيف الزيادات المستوردة هناك حلول وتصب في الضرائب
1ضريبة على الثروة
2تجريم التهرب الضريبي
3منع الاعفاءات الضريبية
4هيكلة القطاع الغير مهيكل والزامه بالضريبة
5الزامية الضريبة على قطاع الرياضة
6الزامية الضريبة على العالم القروي مع تحديد الدخل السنوي
6 تشديد المراقبة على دور الجمارك لتجفيف منابع التهريب
Une volonté politique pour concrétiser
الله ا كبر واعود بالله من الشيطان الرجيم واستغفر الله العظيم