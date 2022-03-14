بنكيران: “الحكومة الحالية ماشي هي لي زادت الأسعار على المواطنين”

2022-03-14 / 1:30 مساءً
0
هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية أن الزيادة في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية ليس مقتصرا على المغرب وحده بل كل دول العالم تشهد في الآونة الأخيرة موجة غلاء واسعة.

و في مداخلة له على هامش مشاركته في المؤتمر الجهوي لحزبه بجهة بني ملال خنيفرة، أكد زعيم المصباح بأن الحكومة الحالية لا تتحمل مسؤولية الزيادات في أسعار عدد من المواد لكن يجب عليها العمل على التخفيف من حدة الزيادات على المواطنين و اتخاد إجراءات لتفادي تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين.

و قال بنكيران: “ماكينش الزيادة على المواطن، وميمكنش هاد الحكومة يزيدو على المواطن، راه العديد من المواد يتم استيرادها بأسعار مرتفعة من الخارج، والسعر الخارجي لا يراعي وضعنا”، مضيفا: “الحكومة خاص تدير مجهود لتفادي الزيادات، وأن تكون مخففة إذا كانت ضرورية، هذه حدود مسؤوليتها”.

و شدد الأمين العام لحزب العدالة و التنمية على أن للحكومة إمكانيات يجب استغلالها لتخفيف حدة الزيادات على المواطنين في ظل سياق صعب يتسم بالجائحة من جهة و بتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية من جهة ثانية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نشرة انذارية: رياح قوية وتساقطات مطرية وثلجية بهذه المناطق

نشرة انذارية: رياح قوية وتساقطات مطرية وثلجية بهذه المناطق

2022-03-14 / 1:50 مساءً
Photo of مع اقتراب شهر رمضان.. أسعار البيض تسجل ارتفاعا صاروخيا

مع اقتراب شهر رمضان.. أسعار البيض تسجل ارتفاعا صاروخيا

2022-03-14 / 10:06 صباحًا
Photo of طقس الإثنين.. تساقطات مطرية وأجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الإثنين.. تساقطات مطرية وأجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-03-14 / 9:05 صباحًا
Photo of ضبط 160 شخصا، من بينهم 90 قاصرا بعد أحداث الشغب الخطيرة في مباراة الجيش و”الماص”

ضبط 160 شخصا، من بينهم 90 قاصرا بعد أحداث…

2022-03-13 / 10:34 مساءً
Photo of تلاميذ بجماعة قروية يمتطون الحمير والبغال من أجل الذهاب للمدرسة

تلاميذ بجماعة قروية يمتطون الحمير والبغال من أجل الذهاب…

2022-03-13 / 9:06 مساءً
Photo of مصرع 44 مهاجرا بينهم نساء بعد غرق قاربهم المطاطي بالمحيط الأطلسي

مصرع 44 مهاجرا بينهم نساء بعد غرق قاربهم المطاطي…

2022-03-13 / 8:49 مساءً
Photo of نقابة تطالب بصرف الشطر الثاني من منحة كوفيد-19

نقابة تطالب بصرف الشطر الثاني من منحة كوفيد-19

2022-03-13 / 5:52 مساءً
Photo of كورونا.. 56 إصابة جديدة وثلاث وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية

كورونا.. 56 إصابة جديدة وثلاث وفيات خلال الـ 24…

2022-03-13 / 4:30 مساءً
Photo of ” عدول المغرب” غاضبون من مسودة مشروع قانون منظم للمهنة

” عدول المغرب” غاضبون من مسودة مشروع قانون منظم…

2022-03-13 / 4:04 مساءً
Photo of نشرة إنذارية.. رياح وثلوج وأمطار قوية مرتقبة بالمغرب

نشرة إنذارية.. رياح وثلوج وأمطار قوية مرتقبة بالمغرب

2022-03-13 / 1:33 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق