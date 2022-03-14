لَكَمَ لاعبا وتسبب له بـ24 غرزة.. مباراة كرة قدم تتحول ل”مصارعة”

2022-03-14 / 12:50 مساءً
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هبة بريس - وكالات

شهدت مباراة كرة قدم في الدوري التايلندي حالة طرد للاعب تسبب بـ24 غرزة في وجه خصمه، وذلك بعدما سدد لوجهه ضربة كوع قوية.

وقرر فريق “بانكوك” إنهاء تعاقده مع اللاعب أيتساريت نويشابون، بعد ضربه خصمه سوباسان رونغسوفانيميت من فريق “جامعة شمال بانكوك”، في المباراة التي أقيمت بدوري الدرجة الثالثة، يوم الأحد.

زوقع التحام بين اللاعبين قبل أن يندفع نويشابون نحو رونغسوفانيميت، موجها إليه ضربة بكوعه، أدت لسقوط الثاني على الأرض.

ولم يتردد الحكم لحظة بعد هذا السلوك العنيف من قبل نويشابون، الذي نال فورا البطاقة الحمراء، وفقما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

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