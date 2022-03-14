“يشعر بالتعاسة مع فريقه”.. والد ميسي يتواصل مع برشلونة لعودة نجله

هبة بريس - وكالات

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بدأ جهوده للعودة إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الصحفي الإسباني الموثوق جيرارد روميرو، إن خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي، قد اتصل ببرشلونة من أجل عودة نجله للفريق.

وأضاف روميرو عبر حسابه على “تويتر”، أنه من المتوقع أن يكون هناك الكثير من المعلومات بشأن عودة ميسي إلى برشلونة خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد روميرو صحة ما يتداول بشأن شعور ميسي بالتعاسة الشديدة في باريس، وهو الآن فعلا يحلم بالعودة إلى برشلونة، الصيف المقبل.

ولم يتكيف ميسي، الذي رحل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لينضم لباريس سان جيرمان، مع الأجواء في العاصمة الفرنسية، ولم يظهر بمستواه المعهود، حيث اكتفى بتسجيل سبعة أهداف فقط هذا الموسم في مختلف المسابقات.

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