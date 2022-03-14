أوكرانيا ل”الغرب”: ساعدونا على إفشال بوتين وستتفادون نشوب حرب عالمية

هبة بريس - وكالات

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الدول الغربية اليوم الاثنين، إلى تزويد أوكرانيا بالأسلحة وفرض مزيد من العقوبات على روسيا للمساعدة في منع دخول دول أخرى في صراع أوسع.

وقال كوليبا على تويتر: “إلى أولئك في الخارج الذين يخشون الانجرار إلى حرب عالمية ثالثة، أوكرانيا تقاوم بنجاح.

وأضاف “نحتاج أن تساعدوننا في القتال. أن تزودنا بجميع الأسلحة اللازمة. وأن تفرضوا المزيد من العقوبات على روسيا وعزلها بالكامل. وأن تساعدوا أوكرانيا في إجبار بوتين على الفشل وستتفادون بذلك نشوب حرب أكبر”.

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