أوكرانيا ل”الغرب”: ساعدونا على إفشال بوتين وستتفادون نشوب حرب عالمية
هبة بريس - وكالات
دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الدول الغربية اليوم الاثنين، إلى تزويد أوكرانيا بالأسلحة وفرض مزيد من العقوبات على روسيا للمساعدة في منع دخول دول أخرى في صراع أوسع.
وقال كوليبا على تويتر: “إلى أولئك في الخارج الذين يخشون الانجرار إلى حرب عالمية ثالثة، أوكرانيا تقاوم بنجاح.
وأضاف “نحتاج أن تساعدوننا في القتال. أن تزودنا بجميع الأسلحة اللازمة. وأن تفرضوا المزيد من العقوبات على روسيا وعزلها بالكامل. وأن تساعدوا أوكرانيا في إجبار بوتين على الفشل وستتفادون بذلك نشوب حرب أكبر”.
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19 تعليقات
روسيا لم تبدأ الحرب بعد هي تسخينات فقط في حالة تدخل حلف الناتو كما أن بوتين قال أن الشعب الروسي الأوكراني شعب واحد فكيف يمكن أن يحارب شعبه هو فقط يريد تأديب زيلنسكي الخارج عن الطاعة..
روسيا هدفها اسقاط نظام زيلسكي واتباعه باقل الخسائر لو ارادت روسيا تدمير اكرانيا لدمرتها في24 ساعة وذالك لما تتوفر عليه اسطول من الطائرات وفيلق راجمات الصواريخ ودرونات ..
روسيا لاتريد تدمير البنية التحتة للمدنية ولا تريد قتل الابرياء مثل ما فعلته امريكا والغرب في العراق وأفغانستان وليبيا واليمن والصومال والسودان واطفال فلسطين لو فعلت هذا لراينا اوكرينا احتلت في 24 ساعة فقط..
اوروبا وامريكا والعالم كله متخوف من روسيا
وذالك لما تتوفر عليه من أسلحة دمار شامل ومتطورة …
اللهم أضرب الضالمين بعضهم بعضا واجعلنا يارب وجميع المسلمين المؤمنين سالمين غانمين راضين مرضيين يارب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم تجبر وطغى..
روسيا تريد إسقاط حكومة زيلينسكي وإجراء إنتخابات لإيصال رئيس جديد موالي لروسيا، وسينسحب الجيش الروسي بعدها، أوكرانيا وقعت في الفخ، كل شيئ مخطط له من قبل،..
الرئيس بوتين يقول للذين ينادون بجلب المرتزقة للقتال في صف الاكرانيين.سيجعل أوروبا غارقة بالارهاب وعدم الاستقرار ..
حرب وضمار يدفع ثمنها الابرياء والضعفاء وكل هذا من طمع الحكام وغرورهم…
للأسف الشديد التصعيد مستمر والحرب الاقتصادية بين روسيا وامريكا والدول الأوربية، بدات والخسائر الاكبر هم الشعوب الذين يؤدون ثمن اسعار باهضة اللهم نسال لطفك…
أوكرانيا ليست جارة لروسيا بل هي جزء من روسيا ولروسيا كل الحق باستعادتها لأنها سرقت منها وكل ما يحدث من دمار سببه المباشر أمريكا ولغرب والان ان الاوان باستعادتها وضمها ..
روسيا لحد الان لم تستعمل اسلحتها الجديدة والمتطورة فقط الاسلحة المعدلة و القديمة ربما من حقبة الاتحاد سوفياتي وانظر لدمار الذي لحق باكرانيا ..
اسأل من الله ان تذوق امريكا واوروبا كافة ما ذاقه الفلسطينيين والعراقيين والسوريين واليمنيين من مرارة العذاب امين يارب..
قال تعالى:«ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار»
روسيا اضهرت جزء فقط من الأسلحة البسيطة وما خفي كان اعظم.تكنولوجيا الحرب لا تقدم للعلن جلها من طرف الدول المصنعة بعضها يبقى كإمتياز في حال حرب دولية..
حلف الناتو وامريكا العتاد العسكري والتحالفات القوية واقوى من روسيا والأخيرة لها نصيب من القوة العسكرية والعتاد انما تستقوى وتخيف العالم بالنووي الذي تمتلكه والذي لا يستهان به..
اذ تم انسحاب روسيا من اكرانيا فهذا استسلام وخضوع كبير للقرار الامريكي وبهذا سوف تكون نهاية روسيا نهاية وخيمة ..
في حالة تدخل حلف الناتو تأملوا نهاية العالم لقدر الله بعد حرب عالمية ثالثة وتكون نهايتها مأساوية على العالم كله. نسأل الله الهداية.
لطفك يارب انه زمان الحروب وزمان الجفاف وزمان كورونا وكثرة الأوبئة وقلة الايمان بالله لطفك يارب يارب السلامة للجميع ..
ليست كمية الأسلحة هي التي تحدد من سيغلب انما هي الحنكة والدهاء من يحددان من سيفوز وكلنا نعرف الروس لديهم حروب كثيرة ودرسو اخطائهم فهم لديهم حنكة اكثر من الدول الأوروبية على ما اظن لو كانت روسيا ضعيفة او اقل عدة لدخل بوتين في النيتو ايضا ولكن هو يعلم ما لديه من قوة….