مع اقتراب شهر رمضان.. أسعار البيض تسجل ارتفاعا صاروخيا

هبة بريس - الرباط

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، سجلت أسعار عدد من المواد الاستهلاكية ارتفاعا صاروخيا.

وفي هذا الصدد، عرفت أسعار البيض ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة تزامنا وارتفاع أسعار الدواجن.

وبلغ سعر البيضة الواحدة للدجاج الرومي بعدد من المدن بين 1.20 سنتيما و1.30 سنتيما، في حين وصل سعر البيضة الواحدة للدجاج البلدي درهمين.

وأكد عدد من مهنيي القطاع أن ارتفاع أسعار البيض يعود الى ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة.

وطالب مواطنون الجهات المعنية بالتدخل وضبط سعر هذه المادة وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين خاصة مع الطلب المتزايد على البيض خلال الشهر الكريم.

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