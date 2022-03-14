“الصواريخ الروسية ستسقط على رأس الناتو”.. زيلينسكي يطالب بحظر طيران فوق أوكرانيا

2022-03-14 / 9:23 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلف شمال الأطلسي (الناتو) الاثنين بفرض منطقة حظر طيران فوق بلاده، معتبرًا أن التمنّع عن القيام بذلك سيؤدّي إلى هجوم روسيا على دول الحلف.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر بُعيد منتصف الليل “إذا لم تُغلقوا سماء أوكرانيا، ستكون مجرد مسألة وقت قبل أن تسقط الصواريخ الروسية على أراضيكم، على أراضي الناتو”.

وكتب تعليقا مع الفيديو الذي نشره على فيسبوك “نحن نمر بأخطر اختبار في تاريخنا ، في حياتنا، نحن نحمي أغلى شيء لدينا، يجب أن نتمسك، يجب أن نقاتل، وسنفوز، أنا مؤمن بهذا”.

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