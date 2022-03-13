إيطاليا : العثور على جثة مهاجرة مغربية مذبوحة داخل منزل زوجها

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

عثر على امرأة مغربية تدعى قيد حياتها” ن – ز ” تبلغ من العمر الخامسة والأربعين مذبوحة بآلة حادة وقد تركت مدرجة في دمائها داخل شقة زوجها الايطالي في بلدة سيراكوزا بجزيرة صقلية .

وحسب ذات المصادر، فإن المصالح الأمنية وعناصر الحماية المدنية ومختلف السلطات الإيطالية على عجل بمسرح الجريمة ، وقامت بنقل جثة الهالكة للمستشفى المحلي من أجل التشريح .

وقد ثم فتح تحقيق عاجل في ظروف وملابسات هذا الحادث الأليم وذلك بتعليمات مباشرة من المدعي العام للوصول الى الجناة ومن يقف وراء هذا الفعل الشنيع.

ويشتبه أن يكون زوج الضحية أو إبنها من جز عنقها بآلة حادة، حيث لا يزال البحث جاريا معهم لكشف مدى حقيقة ما يراود المحققين.

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