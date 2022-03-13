القمة التركية اليونية.. اتفاق على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لتحسين العلاقات

هبة بريس- وكالات

التقى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد خلال زيارته اسطنبول، ويأتي ذلك تعزيزا لجهود التقارب بين الدولتين الجارتين العضوين في حلف شمال الأطلسي في ظل الهجوم الروسي على أوكرانيا.

واغتنم الرئيس التركي زيارة ميتسوتاكيس لاسطنبول للقاء بطريرك القسطنطينية المسكوني برثلماوس الأول، الزعيم الروحي للأرثوذكس في العالم، ودعوته إلى مائدة غداء في المقر الرئاسي على ضفة البوسفور.

وقالت الرئاسة التركية في بيان أصدرته عقب الاجتماع الذي استمر ساعتين واختتم قرابة الساعة الرابعة والربع بعد الظهر (13,15 ت غ)، إن اللقاء ركز على فوائد تعزيز التعاون بين البلدين “في ضوء تطور البنية الأمنية الأوروبية”.

وأضاف البيان “رغم الخلافات بين تركيا واليونان، تم الاتفاق… على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة وتحسين العلاقات الثنائية”، كما تناول الزعيمان في الاجتماع النزاع في أوكرانيا وخلافاتهما في شرق البحر المتوسط.

من جهته قال ميتسوتاكيس أمام الصحافيين بعد انتهاء اللقاء “نواجه العديد من التحديات حاليًا (…) لدرجة أن الأهم هو التركيز على ما يجمعنا، أكثر من التركيز على ما يفرّقنا”.

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