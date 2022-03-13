وثائق “تدحض” ادعاءات زياش ومزراوي بعدم تلقيهما الدعوة الرسمية للمشاركة مع المنتخب المغربي

هبة بريس - الرباط

كشفت وثائق “مسربة” من الجامعة المغربية لكرة القدم، عن تلقي اللاعبين الدوليين المغربين، حكيم زياش ومزراوي ، الدعوة بداية الشهر الجاري عكس ادعائهما بالتفاجأ بخبر دعوتهما للمشاركة مع المنتخب المغربي.

وتضمنت الوثائق ، تاريخ توجيه الدعوة لحكيم زياش ومزراوي ، في الثالث من مارس الجاري ، للالتحق بصفوف المنتخب الوطني تحضيرا لمباراة السد المرتقبة امام منتخب الكونغو الديمقراطية ، المؤهلة لمونديال قطر .

وأعلن المغربي، لاعب نادي تشيلسي الإنكليزي، حكيم زياش، الأحد، رفضه العودة لمنتخب بلاده، بعد أن كشف رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، عن توجيه دعوة أولية للاعب لخوض المباراتين الحاسمتين من تصفيات مونديال قطر 2022 ضد جمهورية الكونغو الديموقراطية، أواخر الشهر الجاري.

وقدم زياش اعتذاره للجماهير، في بيان نشره عبر حسابه على “إنستغرام”، مشيرا إلى أنه علم باختياره من وسائل الإعلام “مثل أي شخص آخر”، مضيفا “لذلك أنا أقوم بإصدار هذا البيان للتأكد من أنكم تسمعون الحقيقة مني مباشرة”.

وانتقد عدد من النشطاء المغاربة موقف حكيم زياش ومزرواي ، بعد رفضهما العودة الى المنتخب الوطني حيث قال احد النشطاء :” حتى لو كان الشيطان نفسه يدرب الاسود… فعندما ينادي الوطن لا يبقى هناك مجال للرفض.

الوطن أولا وأخيرا”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1