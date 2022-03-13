بعد تسليمه من طرف اسبانيا ..الجزائر تدين الدركي “فاضح فساد العسكر” بـ6 سنوات سجنا نافذا

2022-03-13 / 8:08 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أدانت محكمة جزائرية، اليوم الأحد، الدركي السابق المنشق، محمد عبد الله، بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا في تهم تتعلق بـ”إهانة هيئة نظامية ونشر أخبار كاذية من شأنها المساس بالوحدة الوطنية”، وفق ما أكدته وسائل إعلام محلية.

وكان ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مرادس رايس قد التمس في حق الأخير عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا خلال مجريات المحاكمة التي انطلقت الأسبوع الماضي.

وكانت إسبانيا قد قررت تسليم الدركي الجزائري المنشق ‘محمد عبد الله إلى الجزائر’، بعد إلقاء القبض عليه ،وهو ماجر عليها انتقادات حقوقية .

وكان ‘محمد عبد الله’ قد فر إلى الديار الأوروربية وبدأ بنشر فيديوهات يفضح فيها الفساد في الجزائر ، وفي الجهاز العسكري بالخصوص.

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