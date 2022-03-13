مباحثات مغربية إماراتية لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي وتنفيذ المشاريع التجارية

هبة بريس -

شكل تعزيز العلاقات التجارية والصناعية بين المغرب والإمارات العربية المتحدة محور لقاء عمل عقد، اليوم الأحد بالرباط، بين وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الصناعة والتكنولوجيات المتقدمة الإماراتي، سلطان بن أحمد الجابر.

وقال السيد مزور، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب لقائه مع نظيره الإماراتي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة، إن المباحثات تمحورت حول الوسائل التي سيتم تنفيذها لتعزيز العلاقات التجارية وتنفيذ المشاريع الصناعية المشتركة.

وأضاف أنه تقرر إحداث مجموعة عمل مشتركة لاستكشاف سبل التعاون في مجال التكامل الصناعي بين البلدين.

وخلص الوزير إلى أن فريق العمل هذا ينبغي أن يؤدي إلى مشاريع مشتركة من شأنها أن تسهم في خلق مناصب الشغل في المغرب والإمارات العربية المتحدة.

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