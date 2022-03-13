حكيم زياش يرفض العودة للمنتخب الوطني و يطلب الإعتذار من الجمهور المغرب
عبر الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم، عن رفضه للعودة لصفوف المنتخب الوطني وبصفة نهائية، طالبا اللعتذار للجمهور المغربي .
واضاف زياش انه لايملك خيارا سوى الرفض رغم صعوبة القرار، مردفا انه مستاء من المعلومات المغلوطة التي تروج حوله وتصفه بانه لاعب غير ملتزم .
وقال فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إن الناخب الوطني وحيد حاليلوزيتش قرر توجيه الدعوة لكل من حكيم زياش ونصير مزراوي وعبد الصمد الزلزولي للمشاركة في مباراتي المنتخب ضد الكونغو الديمقراطية ضمن الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم قطر 2022.
وأوضح لقجع في تصريح إذاعي أن الجامعة وجهت الدعوة للاعبين الثلاثة تمهيدا لمواجهة الكونغو الديمقراطية، بعدم وضعهم حاليلوزيتش في القائمة الأولية
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني المغربي يوم الخميس القادم.
8 تعليقات
السلام ما عسى ان يفعل زياش المنتخب ضعيف واخا يجي ميسي ما يعطي والو زياش انسان لا علاقة له بالوطنية يمشي يبيع الببوش
استبعاد الزاكي دون مبرر و لا هزيمة.
استبعاد اجود الاعبين دون مبرر.
و لا أحد يحقق في الموضوع و يأخذ بزمام الأمور، إلى ذلك الحين فالكرة المغربية سوف لن تعرف سوى الاخفقات، و التأهل لكأس العالم بالنسبة لمن يحترم تاريخه لا يكفي. و تبقى نسخة كأس أفريقيا 1976 الوحيدة في الخزانة بالاضافة الى ملايير الدراهم و الدولارات المهذورة عبثا.
و في الأخير جنازة رجل و عند الله يختصم المتاخصمون.
La dignité n’a pas de prix !
Ziech a choisi la sagesse. Je plains le coach.
ردة فعل كانت منتظرة، العجوز خليلوجيش أستطاع أن ينشر التفرقة ويزعزع أركان الفريق الوطني بسبب لسانه الخبيث. مدرب فاشل حقق مبتغاه وابعد لاعبين أساسيين
ضيعوا فرص التواجد كلاعبين بالمنتخب المغربي بكاس العالم بقطر وربما يريدون مشاهدة كأس العالم بقطر أمام التلفاز.مدرب المغرب اخطأ وكذلك اللاعبين.اللاعب المحترف يترك الخلافات الشخصية جانبا من أجل مصلحة المنتخب المغربي.
فرعكم..والله حتى فرعكم المنافقين…الرجولة.واحد ضحى باللعب للمنتخب الهولندي من أجل انتمائه الوطني وحبا في المغرب..وسمحتو فيه من أجل غريب…والله ماعندكم الوجه علاش تحشمو.
اختار المغرب بالقلب بعد ما كان بامكانو يمثل منتخب هولندا و عانى بزاف بسبب اختيار ديالو لكن الجامعة خدلاتو و خصوصا لقجع لي سمع للعجوز نكرة باش يهينو و يكدب عليه.
دابا من حقو ما يمثلش المنتخب على الاقل حتى يمشي العجوز وحيد و لي جابو لقجع.
الى الرجولة
انا معك خويا إجي العب مع الشمايت كرمتو هي الاولا ماكينة لا وطنية لا زمر