حكيم زياش يرفض العودة للمنتخب الوطني و يطلب الإعتذار من الجمهور المغرب

هبة بريس - الرباط

عبر الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم، عن رفضه للعودة لصفوف المنتخب الوطني وبصفة نهائية، طالبا اللعتذار للجمهور المغربي .

واضاف زياش انه لايملك خيارا سوى الرفض رغم صعوبة القرار، مردفا انه مستاء من المعلومات المغلوطة التي تروج حوله وتصفه بانه لاعب غير ملتزم .

وقال فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إن الناخب الوطني وحيد حاليلوزيتش قرر توجيه الدعوة لكل من حكيم زياش ونصير مزراوي وعبد الصمد الزلزولي للمشاركة في مباراتي المنتخب ضد الكونغو الديمقراطية ضمن الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وأوضح لقجع في تصريح إذاعي أن الجامعة وجهت الدعوة للاعبين الثلاثة تمهيدا لمواجهة الكونغو الديمقراطية، بعدم وضعهم حاليلوزيتش في القائمة الأولية

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني المغربي يوم الخميس القادم.

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