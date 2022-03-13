كأس العرش لكرة القدم ..فريق الجيش الملكي يغادر المنافسة على يد ضيفه المغرب الفاسي

هبة بريس - رياضة

غادر فريق الجيش الملكي منافسات كأس العرش للموسم الرياضي 2020/ 2021 ، عقب انهزامه بثنائية نظيفة امام ضيفه فريق المغرب الفاسي ،في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على أرضية المجمع الرياضي مولاي عبد الله بالرباط برسم دور سدس عشر هذه المسابقة.

وعرفت المباراة حضور جماهير كبير من أنصار كلا الفريقين.

وتمكن المغرب الفاسي من إحراز الهدف الاول في الدقيقة السابعة عن طريق المهاجم علاء الدين أجراء، من كرة ثابتة، فيما سجل أيوب لخضر الهدف الثاني للماص في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

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