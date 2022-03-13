طنجة ..توفيق العلام وفاطمة الزهراء كردادي يفوزان بسباق “الغابة الدبلوماسية” (فيديو)

هبة بريس - مكتب طنجة

توج العداء توفيق العلام بالمرتبة الأولى لسباق “الغابة الدبلوماسية” بطنجة، الذي جرى اليوم الأحد على مسافة 10 كلم، في فئة الذكور بينما تميزت في فئة الإناث العداءة فاطمة الزهراء كردادي.

وقطع توفيق العلام، من نادي الفتح الرباطي، مسافة السباق في ظرف 24 دقيقة و 8 ثواني، متفوقا بفارق طفيف على مصطفى حودادي صاحب المركز الثاني بتوقيت 24:10، ثم محسن أوطلحة الذي حل ثالثا ب 24:16.

أما في فئة الإناث، فقد تفوقت العداءة فاطمة الزهراء كردادي، من نادي شباب آسفي، بحلولها في المركز الأول بتوقيت 27 دقيقة و 2 ثواني، بفارق كبير عن صاحبة المركز الثاني العداءة كلثوم بوعسرية (27:48)، تليها في المركز الثالث العداءة فتيحة أسميد (27.51).



وشارك حوالي 2000 عداء وعداءة، محترفين وهواة، في مختلف الفئات المبرمجة خلال هذه الدورة الأولى لهذا السابق المخصص للعدائين أكبر من 16 سنة.

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