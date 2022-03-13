الشغب يعود ليضرب ملاعب المغرب ..أحداث خطيرة في مقابلة “الماص” والجيش الملكي

شهد المباراة التي جمعت الجيش الملكي بفريق المغرب الفاسي،عشية اليوم السبت أحداث شغب دامية، بعد اقتلاع كراسي ملعب المركب الرياضي مولاي عبد الله والرمي بها داخل الملعب أعقبه اقتحام للجماهير لارضية الملعب .

أحداث الشغب التي أعقبت المباراة خلفت جرحى في صفوف أنصار الفريقين وقوات الأمن، ما ترتب عنه نقل العشرات من جماهير الفريقين الى المستشفى .

و اندلعت أعمال شغب في المدرجات الخاصة بجماهير الفريق العسكري، من خلال اقتلاع كراسي المدرجات ورمي رجال القوات العمومية بقنينات زجاجية مما أفضى إلى اصابة بعضهم واحداث خسائر مادية كبيرة .

وغادر فريق الجيش الملكي منافسات كأس العرش للموسم الرياضي 2020/ 2021 ، عقب انهزامه بثنائية نظيفة امام ضيفه فريق المغرب الفاسي ،في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على أرضية المجمع الرياضي مولاي عبد الله بالرباط برسم دور سدس عشر هذه المسابقة.

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