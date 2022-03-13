الشغب يعود ليضرب ملاعب المغرب ..أحداث خطيرة في مقابلة “الماص” والجيش الملكي
شهد المباراة التي جمعت الجيش الملكي بفريق المغرب الفاسي،عشية اليوم السبت أحداث شغب دامية، بعد اقتلاع كراسي ملعب المركب الرياضي مولاي عبد الله والرمي بها داخل الملعب أعقبه اقتحام للجماهير لارضية الملعب .
أحداث الشغب التي أعقبت المباراة خلفت جرحى في صفوف أنصار الفريقين وقوات الأمن، ما ترتب عنه نقل العشرات من جماهير الفريقين الى المستشفى .
و اندلعت أعمال شغب في المدرجات الخاصة بجماهير الفريق العسكري، من خلال اقتلاع كراسي المدرجات ورمي رجال القوات العمومية بقنينات زجاجية مما أفضى إلى اصابة بعضهم واحداث خسائر مادية كبيرة .
وغادر فريق الجيش الملكي منافسات كأس العرش للموسم الرياضي 2020/ 2021 ، عقب انهزامه بثنائية نظيفة امام ضيفه فريق المغرب الفاسي ،في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على أرضية المجمع الرياضي مولاي عبد الله بالرباط برسم دور سدس عشر هذه المسابقة.
3 تعليقات
يجب تحريك الجيش لصتاصال هد الورم الخبيث .
الحل هو اللعب بدون جمهور ماداموا غير مسؤولين وغير واعين.المشاغبون = اعادة التربية .
كثير منا لا ينظر إلا الى نصف الكأس الفارغ و الذي يمثله شرذمة من الغوغاء و المنحرفين لكن لا احد منا ينظر الى النصف الآخر الذي يمثله شباب محبط و منهار شباب لا يفيق الا على صوت البطالة و الغلاء و (هذا مول 17 مليار أو مول 64 مليار أو 48 مليار على التعليم الفاضي أو 50 مليار على المخطط اللي اصبخ اسود) وغيرها من الاسباب الجوهرية التي تزيد الضغط النفسي عند شريحة كبيرة من الجمهور و بالتالي ينفجر هذا الضغط المكبوت في الملاعب و خاصة في وجه رجال الامن و هنا لا ابرر العنف لدى هؤلاء فالعنف مرفوض جملة و تفصيلا ولكن يجب على اصحاب القرار ان يدقوا ناقوس الخطر بتفعيل الشعارات و تنزيلها على ارض الواقع خاصة في مجالات العدل الصحة و التعليم و االشغل و السكن!. حفظ الله هذا الوطن من كل مكروه