نقابة تطالب بصرف الشطر الثاني من منحة كوفيد-19

هبة بريس _ الرباط

راسل المكتب النقابي المركزي بالمركز الاستشفائي الجامعي أبن سينا، المنضوري تحت لواء “المنظمة الديمقراطية للشغل”، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية،المكلف بالميزانية، من أجل المطالبة باسراع التوقيع على القرار المشترك بين وزارة المالية و وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الخاص بصرف الشطر الثاني من منحة كوفيد _19.

وعبر الكاتب العام المركزي للهيئة النقابية، حبيب كروم، من خلال مراسلته،عن آسفه للأوضاع التي يعيشها المستشفى، مشيرا إلى أن الموظفين والمستخدمين بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا لم يتوصلوا بعد، بتعويضات الشطر الثاني من منحة كوفيد _19 بالرغم من أن الغلاف المالي متوفر ولوائح المستفيدين جاهزة.

وأوضح كروم، أن أسباب هذا التأخير الملحوظ بعد أن التزمت مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا على صرفها أواخر شهر فبراير المنصرم كأقصى تقدير، تعود إلى عدم توقيعكم إلى حدود الساعة على القرار المشترك سالف الذكر

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