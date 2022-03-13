مقتل صحفي أميركي في إربين الأوكرانية

هبة بريس _ وكالات

قتل صحفي أميركي، برصاص القوات الروسية في بلدة إربين وأصيب صحفي آخر، بحسب ما كشف قائد شرطة منطقة كييف، الأحد، آندري نايبيتوف.

ونقلت وكالة “رويترز” عن نايبيتوف في بادئ الأمر أن الصحفي القتيل كان يعمل لصالح “نيويورك تايمز”، لكن الصحيفة قالت إن الصحفي عمل لحسابها في السابق لكنه لم يكن يعمل معها حاليا. وذكرت أن اسمه برنت رينو.

وذكر نايبيتوف أن رينو قُتل برصاص القوات الروسية في إربين دون أن يكشف تفاصيل عن الواقعة، كما لم يعلن هوية الصحفي المصاب.

وقال متحدث باسم صحيفة “نيويورك تايمز”: نشعر بالحزن الشديد إزاء الأنباء عن مقتل الصحفي برنت رينود في أوكرانيا”.

وأضاف “رينود كان مصورا بارعا وعمل معنا لفترات آخرها عام 2015 ولم يكن موفدا من جانبنا إلى أوكرانيا”.

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