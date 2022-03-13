كورونا.. 56 إصابة جديدة وثلاث وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تسجيل 56 إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19)، مقابل تعافي 110 أشخاص، فيما تم تسجيل ثلاث حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 5 ملايين و953 ألفا و698 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و228 ألف و697 شخصا مقابل 24 مليون و767 ألفا و596 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و162 ألف و96 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام المليون و145 ألفا و230 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,5 في المائة، فيما بلغ عدد الوفيات 16 ألفا و39 حالة، بنسبة فتك تصل إلى 1,4 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (23) والرباط-سلا-القنيطرة (13)، ومراكش-آسفي (7)، وفاس-مكناس (7)، وطنجة تطوان الحسيمة (2)، وبني ملال-خنيفرة (2)، وجهة الشرق (1)، ودرعة- تافيلالت (1).

أما الوفيات، فتتوزع بين حالتين بجهة الدار البيضاء-سطات وحالة واحدة بجهة العيون الساقية الحمراء.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 827 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة سبع حالات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 78 حالة، أربع منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ (كوفيد-19) فقد بلغ 1.5 في المائة.

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