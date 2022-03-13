” عدول المغرب” غاضبون من مسودة مشروع قانون منظم للمهنة

2022-03-13 / 4:04 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

اغضبت مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة العدول، التي أحالتها وزارة العدل على رئيس الهيئة الوطنية عدول المغرب .

وعبرت الجمعية المغربية للعدول الشباب، من خلال بيان لها، عن رفضها المساس بالمكتسبات المهنية أو الالتفاف على حقوقهم.

وأكدت في البيان ذاته، عن رفضها لأي مشروع قانون لا ينطلق من الاعتراف بالولاية التوثيقية العامة، وأيضا رفضها لأي مشروع قانون تمت صياغته، دون إشراك الهيئة الوطنية للعدول في صياغة بنوده وفق المقاربة التشاركية”.

واستنكرت في ذات البيان “أي شكل من أشكال الريع أو التميز التشريعي أو جعل القانون وسيلة لاقصاء المهنة أو التضييق عليها أو تقديم خدمات تشريعية تفضيلية لمهنة على أخرى”.

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تعليق واحد

  1. أغلب العدول بالمغرب نصابون لعدم وجود هناك إجراءات قانونية موحدة بحقهم فهم ليسوا كتاب عدل وموثقون لهذا العمل الذي يقومون به بل هم إستغلاليون لهذه المهنة وينصبون على المواطنين خارج القانون المخول لهم لهذا يجب توحيد رسوم العدول في الوطن برمته ومن يخالف القانون يعاقب ويتم حذفه من كتابة العدل.

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