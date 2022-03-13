البابا فرانسيس: أوقفوا هذه المذبحة.. “مدينة العذراء” صارت شهيدة

هبة بريس _ وكالات

حث البابا فرانسيس بوقف ما وصفا بـ”المذبحة” في أوكرانيا التي تغزوها القوات الروسية منذ 24 فبراير الماضي، منددا بـ”همجية قتل الأطفال والأبرياء والمدنيين العزل”.

وبعد رسالته الأسبوعية الأحد، قال البابا في سلسلة تغريدات نشرها حسابه الرسمي على تويتر: “إزاء همجية قتل الأطفال والأبرياء والمدنيين العزل، لا توجد أسباب استراتيجية تُصدَّق: يجب فقط إيقاف العدوان المسلح غير المقبول، قبل أن يحوِّل المدن إلى مقابر”.

وأضاف “لقد أصبحت المدينة التي تحمل اسم العذراء مريم، ماريوبول مدينة شهيدة للحرب المروعة التي تعصف بأوكرانيا”.

وما زالت القوات الروسية تقصف هذه المدينة المحاصرة منذ أيام، بينما يعاني سكانها من نقص في الغذاء وهم محرومون من الماء والغاز والكهرباء والاتصالات.

ودعا البابا إلى حل القضية عبر التفاوض وإقامة ممرات انسانية فاعلة. وقال “مع الألم في قلبي، أضم صوتي إلى صوت الناس العاديين، الذين يتوسلون من أجل إنهاء الحرب. باسم الله اصغوا لصراخ المتألمين… باسم الله، أسألكم: أوقفوا هذه المذبحة!”.

وأضاف “أطلب من جميع الجماعات الأبرشية والرهبانيّة زيادة أوقات الصلاة من أجل السلام. الله هو فقط إله السلام، وليس إله الحرب، ومن يؤيد العنف يدنس اسمه”.

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