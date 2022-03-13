انخفاض ​​سعر صرف الدرهم مقابل الأورو والدولار

2022-03-13 / 2:56 مساءً
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هبة بريس _ و م ع

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم انخفض ​​بنسبة 2,1 بالمائة مقابل الأورو، وبنسبة 3,26 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 03 إلى 9 مارس 2022.

وأوضح البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مضيفا أنه بتاريخ 04 مارس 2022، استقرت الأصول الاحتياطية الرسمية عند 337,3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 1،2 بالمائة من أسبوع إلى آخر، وبنسبة 9،5 بالمائة على أساس سنوي.

وأشار بنك المغرب إلى أنه ضخ، خلال الفترة نفسها، مبلغ 3ر78 مليار درهم، منها 2ر36 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و21,5 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و 20,6 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وفي ما يتعلق بالسوق البنكية، يضيف المصدر نفسه، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 7ر3 مليار درهم، واستقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة عند نسبة 1,50 بالمائة في المتوسط، مبرزا أنه ضخ مبلغ 5ر34 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 09 مارس (تاريخ الاستحقاق 10 مارس).

وبخصوص سوق البورصة، أشار بنك المغرب إلى أن مؤشر “مازي” سجل انخفاضا بنسبة 0,8 بالمائة، ليصل بذلك أداؤه منذ بداية العام إلى 7ر3 في المائة، موضحا أن هذا التطور الأسبوعي يعكس، على وجه الخصوص، انخفاض المؤشرات القطاعية ل”العقار” بنسبة 12،2 بالمائة، و” الأبناك” بنسبة 2،1 بالمائة “والاتصالات” بنسبة 1ر1 في المائة.

وفي المقابل، ارتفعت مؤشرات قطاعي “التوزيع” و”الصناعات الغذائية” على التوالي، بنسبة 2,5 في المائة و 1,9 في المائة.

وأشار بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 791،3 مليون درهم مقابل 882،3 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك، فيما استقر الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم عند 5ر153 مليون درهم بعد 8ر172 مليون درهم.

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