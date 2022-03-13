Egyptian traditional 'baladi' flatbread sit at a bakery, in el-Sharabia, Shubra district, Cairo, Egypt, Wednesday, March 2, 2022. The Russian tanks and missiles besieging Ukraine also are threatening the food supply and livelihoods of people in Europe, Africa and Asia who rely on the vast, fertile farmlands of the Black Sea region. That could create food insecurity and throw more people into poverty in places like Egypt and Lebanon, where diets are dominated by government-subsidized bread. (AP Photo/Nariman El-Mofty)

مصر تتحدث عن وصول عشرات الآلاف من أطنان القمح من روسيا وأوكرانيا

2022-03-13 / 2:47 مساءً
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أعلنت الهيئة العامة المصرية للسلع التموينية، الأحد، عن وصول شحنة، تم الُتعاقد عليها من القمح الروسي، تبلغ 63 ألف طن، خلال أيام، كما أن كمية مماثلة من القمح الأوكراني والروماني على وشك الوصول أيضاً.

وأوضحت الهيئة في بيان أن مصر تسلمت بالفعل 63 ألف طن من القمح الفرنسي في الثامن من مارس الجاري وكمية مماثلة من القمح الروماني في الخامس منه.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وهو مادة صناعة الخبز، الغذاء الرئيسي لملايين المصريين، وتسعى القاهرة لشراء القمح من مصادر أخرى بخلاف مورديها الرئيسييْن روسيا وأوكرانيا.

وشهدت مصر، التي يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، مؤخرا ارتفاعا ملحوظا في أسعار العديد من السلع الأساسية عزاه مسؤولون إلى تداعيات عدة من بينها أزمة الحرب في أوكرانيا

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تعليق واحد

  1. دول عربية ومسلمة لديهم مساحات زراعية شاسعة ولايزرعون القمح والشعير ويستوردونها من اسيادهم الغرب.لماذا هل هي سياسة المستعمر الغربي؟

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