صحيفة: واشنطن ترفض منح روسيا إعفاءات

هبة بريس _ وكالات

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الإدارة الأمريكية لا تنوي التفاوض على إمكانية منح روسيا إعفاءات من العقوبات المفروضة عليها في ظل الأحداث في أوكرانيا بغية إنقاذ اتفاق إيران النووي.

ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الأحد عن مسؤول بارز في الخارجية الأمريكية تأكيده أن الولايات المتحدة، بدلا عن التفاوض على الإعفاءات التي تطلبها روسيا، قد تحاول إبرام اتفاق نووي جديد لا يشمل موسكو ما لم يتخل الكرملين عن مطالبه التي طرحها في المرحلة المتقدمة من المباحثات الجارية في فيينا.

وأقر المسؤول لـ”وول ستريت جورنال” بأن أحد أهم أهداف الرئيس الأمريكي جو بايدن في مجال السياسات الخارجية أصبح في خطر، قائلا إن واشنطن تمنح موسكو مهلة أسبوع واحد للتخلي عن طلبها لتقديم ضمانات خطية إليها لإعفائها عن أي عقوبات مرتبطة بالتطورات في أوكرانيا من شأنها أن تؤثر على العلاقات التجارية بين روسيا وإيران.

وتابع المسؤول أنه ليس هناك مجال لأي إعفاءات خارج تلك المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة التي تم تبنيها عام 2015.

وذكر المسؤول أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على إحياء الصفقة النووية كان بالمتناول ولم يبق هناك سوى بضع مسائل، لكن المطالب المطروحة من قبل موسكو أسفرت عن تعليق المباحثات الجمعة الماضي.

وعن إمكانية إبرام اتفاق نووي جديد دون مشاركة روسيا، قال المسؤول: “أعتقد أننا سنكون منفتحين لبدائل مختلفة، ونبدأ بالتفكير في ماهيتها. وفي هذه المرحلة لا نستبعد أي شيء”.

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