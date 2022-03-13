الرئاسة الأوكرانية: إسرائيل وتركيا يمكنهما المساعدة في تنظيم لقاء بوتين وزيلينسكي

2022-03-13 / 1:53 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قال ميخائيل بودولياك مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية إن بلاده على اتصال مع إسرائيل وتركيا كي تعملا كوسيط في تنظيم مفاوضات محتملة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي.

وأضاف بودولياك، في حديث تلفزيوني: “حاليا بمساعدة شركائنا، الوسطاء الذين يرغبون بالقيام بنوع ما من الوساطة، قد تكون إسرائيل، أو تركيا، وغيرهما. نحن نبحث عن مكان يكون من الممكن فيه التفاوض وحيث تتوفر الضمانات الأمنية. والأمر الرئيسي هو أننا نعمل على صياغة مجموعة من الاتفاقيات التي ستأخذ في الاعتبار مواقف أوكرانيا. وعندما يتم الاتفاق على ذلك مسبقا، سيصبح بمقدور الرئيسين الاجتماع والعمل على البنود النهائية لمعاهدة السلام”.

وتابع بودولياك القول: “أعتقد أن هذا الأمر سيتحقق وسيحدث ولن نضطر الانتظار طويلا . “لست مستعدا للقول إنه سيكون في المستقبل القريب أي خلال يوم أو يومين أو ثلاثة. سيستغرق الأمر بعض الوقت. لكننا سنحاول تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن”.

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