نشرة إنذارية.. رياح وثلوج وأمطار قوية مرتقبة بالمغرب

هبة بريس _ الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن هبات رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 80 و 110 كلم في الساعة، وأمطار قوية أحيانا رعدية ستهم عددا من أقاليم المملكة، إلى جانب تساقط ثلوج (من 30 إلى 70 سم) ابتداء من يوم الاثنين.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أن هبات رياح قوية (من 80 إلى 110 كلم/س) ستهم، غدا الأثنين، من منتصف الليل إلى الساعة الحادية عشرة ليلا، عمالات وأقاليم جرادة، وتاوريرت، وفكيك،و وجدة أنجاد، وميدلت، وبولمان، وكرسيف والرشيدية.

وأضافت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن تساقطات ثلجية (من 30 إلى 70 سم) ستهم، عمالات وأقاليم أزيلال، وميدلت، وإفران، وبولمان، وتازة، وصفرو، وبني ملال، وخنيفرة، والحوز، وشيشاوة، وتارودانت، و ورززات وتنغير، يوم الاثنين ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا من يوم الخميس.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن تساقطات ثلجية (من 15 إلى 20 سم)، ستهم، يومي الثلاثاء والأربعاء، عمالات وأقاليم الحسيمة، وكرسيف، وفيكيك وتاوريرت.

وأفادت المديرية، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، بأن أمطارا قوية أحيانا رعدية (من 20 إلى35 ملم) ستهم، غدا الأثنين ابتداء من منتصف الليل إلى غاية الثانية عشرة زوالا، عمالات وأقاليم الجديدة، وسيدي بنور، وبرشيد، والصويرة، وشيشاوة، وآسفي، وإنزكان آيت ملول، وشتوكة آيت باها، وأكادير إيدا أوتنان، والفحص- أنجرة، وطنجة، وأصيلة والعرائش.

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