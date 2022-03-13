الحرس الثوري الإيراني يتبنى استهداف “قواعد سرية” إسرائيلية

هبة بريس _ وكالات

أفاد مراسل التلفزيون الإيراني في العراق يوم الأحد إن الهجمات الصاروخية على أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق استهدفت “قواعد اسرائيلية سرية”.

وقال مسؤولون أكراد إن عشرات الصواريخ الباليستية التي أطلقت من خارج العراق استهدفت أربيل في وقت سابق يوم الأحد وأضافوا أنه لم تقع إصابات.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز يوم السبت طالبا عدم نشر اسمه إنه لم يسقط أي قتيل أو مصاب في صفوف الجنود الأمريكيين في أعقاب هجوم في أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق.

وكانت وكالة الأنباء العراقية قد نقلت عن محافظ أربيل أوميد خوشناو قوله إن عدة صواريخ سقطت على أربيل.

ونسب التلفزيون الرسمي إلى وزير الصحة بإقليم كردستان العراق سامان برزنجي قوله إن انفجارات أربيل لم تسفر عن ضحايا أو إصابات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في كردستان قولها يوم الأحد إن 12 صاروخا باليستيا أُطلقت من خارج العراق على مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

كان مسؤولون أكراد قالوا في وقت سابق يوم الأحد إن عدة صواريخ سقطت في أربيل فيما قال مسؤول أمريكي لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته إنه لم يسقط قتلى وجرحى من الجيش الأمريكي جراء الهجوم.

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