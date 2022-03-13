هل انصف قرار إدارة الحموشي اعفاء رئيس المنطقة الأمنية لانزكان وهو في حالة مرضية؟؟

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تفاجأ مهتمون بالشأن الأمني بإنزكان ، سرعة إصدار قرار صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني يوم أمس الجمعة 11 مارس ، والمتعلق بإعفاء العميد الإقليمي ” محمد اليزيدي ” من مهامه كرئيس للمنطقة الأمنية لإنزكان، والحاقه بمقر ولاية الامن باكادير بدون مهام ، بالرغم من المسؤول لازال يرقد في أحد المستشفيات بعد وعكة صحية ألمت به حوالي 45 يوما .

وعكس ما تداول من معلومات بعدد من وسائل الإعلام، حول أن قرار إعفاء المسؤول الأمني كان نتيجة ظروفه الصحية، غير أن الخلفيات تشير أن الاعفاء كان نتيجة تقرير للجنة مركزية سبق وان زارت مقر الامن الإقليمي بإنزكان، على خلفية وفاة رئيس فرقة المرور في حادث سير اثناء مزاولة عمله .

ماهي الرواية الصحيحة للحادث؟ ، تقول بعض المصادر لجريدة ” هبة بريس” أن رئيس المنطقة الأمنية لانزكان كان في عطلة مرضية، غير أنه شاءت الأقدار أن يلتحق بعمله بعد يوم واحد من وقوع حادثة السير التي أودت بحياة رئيس فرقة المرور، بعد تعرضه لكسور ونقله لمستشفى بأكادير وبعدها الى مستشفى بمراكش، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة .

تقرير اللجنة المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني هل كان منصفا ؟؟؟

يسود نوع من التساؤل حول طبيعة التقرير وتحديد المسؤوليات الذي أنجزته اللجنة المركزية حول أسباب الحادث الذي اودى برئيس فرقة المرور اثناء إشتغاله في تأمين عملية السير لموكب عاملي .

معلومات تشير أن الأمني المتوفي، بحسب مهامه فهو رئيس فرقة المرور يعني لديه سيارة المصلحة يتنقل بها، لكن في الحادث كان على متن دراجة لكوكبة كانت تتقدم موكب عامل إنزكان، هل كان المتوفي على دراية وتدريب بقيادة دراجة نارية؟؟ هل تم ذلك بتعليمات او إستشارة من رؤساءه المباشرين قبل وقوع الحادث؟؟.

ماهي مسؤولية رئيس الهيئة الحضرية ومعه العميد المركزي لأمن انزكان، الرؤساء المباشرين لرجل الامن المتوفي جراء الحادث؟؟ لماذا لم تصدر في حقهما أي قرارات زجرية على خلفية الحادث

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